COMO | VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO SU DUE MINORI | 3 ARRESTI Ultime notizie | Menaggio | si

Violenza sessuale di gruppo su due minorenni - tre uomini fermati a Menaggio sul lago di COMO : Si cerca un quarto uomo che avrebbe partecipato allo stupro. I fermi sono scattati per il pericolo di fuga dei sospettati

COMO - visite ginecologiche inutili : medico arrestato per violenza sessuale : Un medico di 48 anni è stato arrestato questa mattina dai carabinieri di Menaggio, in provincia di Como, per violenza sessuale. Il dottore, che esercita nella zona di Porlezza, è accusato di avere ...