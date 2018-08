Come tracciare spedizione Nexive

chimerarevo

(Di giovedì 30 agosto 2018) In questa guida vi spiegheremouna, l’ex corriere TNT Post Italia. Esso è uno dei primi operatori privati all’interno del mercato postale nazionale. Oltre al tracciamento del pacco, vi forniremo una serie di strumenti utili per ricevere assistenza in caso di problemi e informazioni sugli orari lavorativi del corriere. Indice Tracciamento tramite PC Tracciamento tramite app Orari corriere/sedi Assistenza Altre guide interessanti Tracciamento tramite PC Perunada PC, dovrete prima di tutto collegarvi alla pagina dedicata. All’interno di questa pagina, potrete sfruttare due modi differenti peril vostro pacco. Il primo consiste nell’utilizzare e inserire il barcode, ovvero il codice a barre. Una volta inserito, basterà cliccare su Trova per ottenere informazioni sulla propria. In ...