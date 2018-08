Classifica Vuelta 2018 Maglia rossa e le altre graduatorie 6^ tappa

Vuelta 2018 - Classifica e risultati dopo la tappa 5 : Arriva al traguardo una maxi fuga da 25 corridori, con 6 italiani, da cui esce sia il vincitore della frazione Simon Clarke - che si era avvantaggiato insieme ad Alessandro De Marchi e Bauke Mollema - ...

Vuelta a España 2018 - la Classifica dei favoriti. Michal Kwiatkowski virtualmente in testa : Cambia la Maglia Rossa, non più sulle spalle di Michal Kwiatkowski, ma su quelle di Rudy Molard. Ma non varia la classifica dei favoriti dopo la quinta tappa della Vuelta a España 2018. classifica BIG Vuelta A España 2018: Michal Kwiatkowski Emanuel Buchmann a 7” Simon Yates a 10” Alejandro Valverde a 12” Wilco Kelderman a 25” Jon Izaguirre a 30” Nairo Quintana a 33” Steven Kruijswijk a 37” Thibaut Pinot a 43” Miguel Angel Lopez a 46” Fabio Aru ...

Vuelta a Espana 2018 : è fuga bidone! Tappa a Clarke - 3° De Marchi. Classifica ribaltata - Molard nuovo leader! : Va in porto ancora la fuga alla Vuelta a España 2018 e la maglia rossa cambia padrone. Nella quinta Tappa, 188 km da Granada a Roquetas de Mar, arriva il successo dell’australiano Simon Clarke, che batte allo sprint i compagni di fuga, l’olandese Bauke Mollema e il nostro Alessandro De Marchi. Il francese Rudy Molard, sesto sul traguardo odierno, si prende il simbolo del primato, andando a superare in Classifica generale il polacco Michal ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Rudy Molard nuova Maglia Rossa a sorpresa : Tappa interlocutoria la quinta per quanto riguarda la Vuelta a España 2018: sul traguardo di Roquetas de Mar la spunta la fuga con Simon Clarke in trionfo. La grande sorpresa però arriva in chiave Classifica generale: Rudy Molard, giunto in sesta piazza, riesce a conquistare la Maglia Rossa superando Michal Kwiatkowski in prima piazza. Gran gioia per il transalpino che diventa il nuovo leader, con il Team Sky che ha scelto di non difendere la ...

Vuelta 2018 - Classifica e risultati dopo la tappa 4 : A Sierra de Alfaguara trionfa Benjamin King, presente nella fuga di giornata. Kwiatkowski resta in rosso ma perde 30'' da Simon Yates. Nibali va in crisi, mentre Aru a fatica rimane nel gruppo dei ...

Vuelta a España 2018 - la Classifica dei favoriti. Emanuel Buchmann e Simon Yates guadagnano - Fabio Aru resta in gioco : Il primo vero arrivo in salita della Vuelta a España 2018 ha portato cambiamenti importanti nella classifica dei favoriti. Emanuel Buchmann e Simon Yates guadagnano su tutti e salgono sul podio virtuale. Qualche secondo rosicchiato anche da Miguel Angel Lopez e Alejandro Valverde, mentre Nairo Quintana e Fabio Aru chiudono nel gruppetto dei migliori. Di seguito la classifica generale dei big al termine della quarta tappa. CLICCA QUI PER LA ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Michal Kwiatkowski difende la maglia rossa - Fabio Aru a 47? : Il polacco Michal Kwiatkowski difende la maglia rossa a Puerto de Alfacar. Sul secondo arriva in salita della Vuelta a España 2018 il capitando del Team Sky è riuscito a chiudere nel gruppetto dei migliori e mantenere quindi la leadership della generale. Cambiano invece gli altri due terzi del podio virtuale, visto che in seconda posizione sale il tedesco Emanuel Buchmann a 7”, mentre in terza il britannico Simon Yates a 10”. Top 5 completata ...

Vuelta 2018 - Classifica e risultati dopo la tappa 3 : La prima volata va a Elia Viviani, che regola Giacomo Nizzolo e Peter Sagan in una giornata molto positiva per l'Italia: sono ben 4 gli azzurri nei primi 10 al traguardo Vuelta 2018, domani tappa 4. ...

Vuelta a España 2018 - la Classifica dei favoriti. Alejandro Valverde davanti - Nairo Quintana e Fabio Aru in piena lotta : Oggi è stata una tappa tranquilla per gli uomini di classifica alla Vuelta a España 2018. La terza frazione come previsto non ha portato distacchi tra i big, che sono arrivati tutti nel gruppo principale. Il migliore resta quindi Alejandro Valverde, che grazie alla vittoria di ieri, possiede un buon margine sui rivali. Nairo Quintana è vicino, insieme a Simon Yates, poco più dietro il nostro Fabio Aru e Miguel Angel Lopez. Di seguito la ...