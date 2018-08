huffingtonpost

: L’Ungheria riceve 22 miliardi di contributi europei, 4,6 in più di quanto versa, che vengono anche dalle tasche dei… - rampi : L’Ungheria riceve 22 miliardi di contributi europei, 4,6 in più di quanto versa, che vengono anche dalle tasche dei… - ADUSBEF_Tanza : RT @F_Luongo72: Ecco il triste epilogo di anni di menzogne e salassi dei cittadini spesso con l'alibi del:'ce lo chiede l'#Europa!'. Italia… - HuffPostItalia : Cittadini europei? Per ripartire dai banchi di scuola -

(Di giovedì 30 agosto 2018) Il gruppo dei paesi di Visegrad che fa capo al Primo ministro sovranista ungherese Orban, il braccio di ferro con Trump con l'introduzione dei dazi doganali alle merci provenienti dal continente europeo, poco prima la Brexit e la crisi economica generalizzata non sono pochi gli eventi che evidenziano una crisi sicuramente sistemica per l'Unione Europea come organizzazione regionale di stati a metà tra un'organizzazione internazionale e una vera e propria federazione con elementi confederativi.Sicuramente, negli anni passati, i tira e molla britannici durante gli anni della Thatcher, le tensioni tra la burocraticità della macchina politica europea, da un lato, e le innovazioni liberali promosse dalla Corte di Giustizia Europea, dall'altro (che hanno condotto ad un'inedita libertà di movimento di merci, persone, capitali e servizi tra i paesi CEE e poi UE), ...