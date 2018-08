Cinema | è morto il regista Costa Gavras Ma la notizia è un fake

Cinema - morto il regista Costa Gavras : 15.40 E'morto il regista greco-francese Costa Gavras. Lo rende noto con un tweet la ministra della Cultura greca Myrsini Zorba, affermando di aver ricevuto la notizia da Parigi. Gavras, regista impegnato politicamente, è noto soprattutto per 'Z l'orgia del potere' (1969), sulla dittatura dei colonnelli in Grecia (1967-1974).

Morto Silvano Campeggi : realizzò i più bei cartelloni del Cinema - da Casablanca a Colazione da Tiffany : L'artista Silvano Campeggi detto 'Nano', pittore e autore delle cartellonistica per le case di produzione cinematografiche di Hollywood nell'epoca d'oro del cinema , 1945/1970, , è Morto oggi a Bagno ...

Cinema e tv in lutto : è morto a 58 anni l'attore Antonio Pennarella : Aveva iniziato a lavorare nel mondo del teatro a partire dai primi anni Ottanta insieme a Laura Angiulli e Carlo Buccirosso. Antonio Pennarella è morto a 58 anni Pennarella aveva lavorato in numerose ...

E' morto Antonio Pennarella. Attore di tv - Cinema e teatro : Famoso nel ruolo di Nunzio Vintariello in 'Un posto al sole', aveva lavorato anche in 'Squadra antimafia' e nel film 'Indivisibili'

“Non c’è più”. Tragedia nel Cinema italiano : è morto di colpo. Sconcerto assoluto : Lutto nel mondo del cinema. Se ne è andato a soli 59 anni a Monserrato, in provincia di Cagliari dopo una malattia improvvisa e fulminante che ha colto tutti alla sprovvista. Salvatore Cantalupo è morto. L’attore napoletano, attivissimo in campo teatrale, era divenuto celebre soprattutto per avere recitato nel film “Gomorra” di Matteo Garrone tratto dal bestseller di Roberto Saviano. Nel film Cantalupo interpretava Pasquale, il sarto che ...

Cinema - è morto Jimmy il fenomeno : Si è spento Luigi Origene Soffrano, il caratterista meglio noto come Jimmy il fenomeno protagonista di tante commedie del cimema italiano tra gli anni '70 e '90. L'attore aveva 86...

Barbablù/ Chi è e come è morto il crudele uxoricida che ha impressionato il Cinema : La figura di Barbablù nella filmografia, ecco la vera storia del crudele uxoricida: volete scoprire come è morto? Molti film si sono ispirati alla sua macabra figura.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 08:40:00 GMT)