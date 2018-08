Cina | al via missione istituzionale guidata dal Sottosegretario Geraci

Nissan - Avviata in Cina la produzione dell'elettrica Sylphy : La Nissan, insieme al partner Dongfeng, ha avviato la produzione in Cina della Sylphy Zero Emission. Si tratta della elettrica presentata nell'aprile scorso al Salone di Pechino: sviluppata sulla base della nuova Leaf, è riservata al mercato cinese. L'avvio della produzione avviene in un momento storico: la joint venture festeggia infatti il traguardo dei 10 milioni di vetture prodotte in Cina e la Sylphy è il primo modello elettrico assemblato ...

Via Milano - litiga con la viCina e la prende a sberle : BOLZANO . Momenti drammatici ieri mattina, 27 agosto, in via Milano per una bolzanina di mezza età costretta a ricorrere alle cure della Croce Rossa e poi del pronto soccorso dell'ospedale di Bolzano ...

Mercati : Trump solido nonostante le pressioni. Viaggio del ministro Tria in Cina - analisti - : Salvo improvvisi cambi di rotta, quindi, appare improbabile che i Democratici riescano a ottenere una solida maggioranza in uno dei due rami del Parlamento e ribaltare così la politica - anche ...

Al via la visita di Giovanni Tria in Cina : "Non cerco compratori per i titoli di Stato - non c'è questo problema" : Giovanni Tria arriva in Cina e smonta la "tesi", "sostenuta in questi giorni dalla stampa italiana", secondo la quale il paese asiatico sarebbe un nuovo investitore del debito italiano. Tesi che, dice il ministro dell'Economia in un'intervista al quotidiano cinese Guangming, "non corrisponde al mio pensiero".Nei prossimi giorni il titolare del Mef intratterrà una serie di colloqui con autorità e investitori sia a Pechino che a ...

Maltempo - grossi calCinacci : chiusa una via del centro a Bologna : Per il forte acquazzone del pomeriggio sono caduti alcuni grossi calcinacci da un palazzo in pieno centro a Bologna. Per sicurezza, i Vigili del fuoco e la Polizia municipale hanno transennato Palazzo Orsi e chiuso, per alcune ore, la centralissima via San Vitale. A quanto si apprende, nessuno e’ rimasto ferito. La circolazione e’ stata interrotta da Piazza Aldrovandi fino alle Due Torri, per permettere l’intervento delle ...

“Ci mancherete - non è possibile!” Ilaria Abele e Marco Lipari - i sogni spazzati via per un incidente in pisCina : Doveva essere una giornata di relax e divertimento, si è trasformata nel più tragico dei drammi. Asti fatica a riprendersi in queste ore: la comunità è attonita e sotto choc. È successo tutto in pochi minuti. La giornata estiva che improvvisamente squarcia i cuori di amici e parenti. Teatro della tragedia la villa Miretti, di proprietà del dottor Stefano Del Ponte, che si trovava ancora in vacanza ma aveva dato il permesso al figlio del custode ...

Lodi - cadono calCinacci dal cavalcavia ferroviario : scattano gli interventi : La polizia locale di Lodi ha limitato per alcune ore la circolazione stradale in città, nel pomeriggio, per consentire un intervento urgente di messa in sicurezza del doppio cavalcavia ferroviario ...

Sisma e disagi alla viabilità - Uilposte viCina a cittadini e lavoratori. Pascarelli su privatizzazione. "Non si abdichi mai ai diritti" : ... ancora una volta, tutte le debolezze infrastrutturali di una regione che, mai come in questo momento, si trova a pagare lo scotto più drammatico di una viabilità da terzo mondo'. Così Aniello ...

Crollano calCinacci dal viadotto dell’autostrada Messina-Catania : “Auto sfiorate - alcune hanno sbandato e tamponato” : “Crollano calcinacci di grosse dimensioni dal viadotto autostradale numero 15 sulla A18 Messina-Catania, in direzione della città dello Stretto, e che attraversa la rete autostradale circa 500 metri prima dell’uscita per Giarre, in provincia di Catania“: lo denuncia il Codacons, che annuncia la presentazione di un esposto alla Procura di Catania. “Diversi testimoni raccontano come siano crollati dei calcinacci di grossa ...

La famiglia - la ragazza : «Prima un boato - poi un muro d’acqua : i corpi trasCinati via» : Otto vittime in fondo al canyon. La drammatica ricerca dei sopravvissuti. E le accuse per la non regolamentazione degli escursionisti

«Prima un boato - poi un muro d’acqua : i corpi trasCinati via» Le polemiche per l’allarme : Otto vittime in fondo al canyon. La drammatica ricerca dei sopravvissuti. E le accuse per la non regolamentazione degli escursionisti

L'ultima frontiera della cuCina : arriva il caviale vegano - ma non è un pesce - : Questo non solo sta stuzzicando la creatività di noti chef stellati di tutto il mondo ma sta anche dando potente linfa al commercio dell'agrume di cui vi stiamo raccontando. Non solo Australia: il ...

Mise : al via la Task Force Cina : ... sarà aperta ai contributi di tutte le parti sociali interessate, e al mondo delle università, think-tank e della consulenza, e organizzerà una serie di incontri a frequenza regolare in cui si ...

Principio di incendio in una cuCina in via di Vittorio : Emergenza rientrata in poco tempo grazie all'intervento dei vigili del fuoco dopo aver fatto evacuare gli inquilini del palazzo