Ciclismo | week-end ricco per la Nippo Vini Fantini | due importanti competizioni per gli

Team Zhiraf Guerciotti Selle Italia, doppio impegno il prossimo week end:

(Di giovedì 30 agosto 2018) Marco Canola e compagni vogliono partire col piede giusto, aggregato al team lo stagista Leonardo Bonifazio Gli #OrangeBlue sono attesi da un-end intenso, tra Belgio e Francia, per duedi categoria 1.HC. 7 le formazioni World Tour al via nella Brussels Cycling Classic, oltre a molte delle migliori Professional europee e appena una World Tour in meno a Fourmies, per due gare che si prospettano affascinanti e con un percorso adatto alle caratteristiche degli atleti #OrangeBlue. LA FORMAZIONE, CON LEONARDO BONIFAZIO. Leader del team il capitano Marco Canola, che nei recenti appuntamenti ha dimostrato sia la sua buona condizione che il suo desiderio di vittoria cogliendopodi e sfiorando in più occasioni il successo. Con lui duecompagni e ruote veloci come Simone Ponzi e Juan Josè Lobato, insieme all’esperto Ivan Santaromita.Completa ...