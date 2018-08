Che cos' è la Gran Bretagna? Una nazione in cento scatti

Open Arms - cos'è e come opera l'Ong Che salva i migranti in mare - : Dalle prime operazioni nel 2015 a Lesbo, in Grecia, a quelle al largo della costa della Libia dopo l'accordo Ue-Turchia: ecco come lavora l'organizzazione spagnola finita al centro di accuse e ...

Stefano Sermenghi - il sindaco Pd Che umilia Matteo Renzi e sua sorella : 'Cosa penso di Matteo Salvini' : Per ora, Sermenghi nega di volersi iscrivere alla Lega, 'però al ministro dell'Interno vorrei lanciare un invito, venga a Castenaso per verificare di persona la nostra politica d'accoglienza, in ...

Addio a Costa Gavras. Il regista greco-francese Che ha raccontato la dittatura dei Colonnelli : È morto il regista greco-francese Costa Gavras. Lo rende noto con un tweet la ministra della Cultura greca Myrsini Zorba, affermando di aver ricevuto la notizia da Parigi. Gavras, regista impegnato politicamente, è noto soprattutto per 'Z l'orgia del poterè (1969), dedicato alla dittatura dei Colonnelli in Grecia (1967-1974).

Ecco Che cosa ha detto mons. Viganò dopo la pubblicazione del suo dossier contro Papa Francesco : Per la cronaca, va ricordato anche per chi non ne fosse a conoscenza, ma non è certo un segreto visto che è lo stesso diretto interessato che lo ha ripetuto più volte, Aldo Maria Valli è tra coloro ...

Ponte Morandi : perché Fincantieri potrebbe ricostruirlo : Il Gruppo guidato dall'ad Giuseppe Bono controlla Infrastructure, società di costruzioni attiva a livello internazionale

Cosa sono gli eSports e quale business si nasconde dietro lo sChermo : sono sport elettronici nati con i videogiochi e che si possono giocare a livello competitivo e organizzato partecipando a specifici tornei e campionati con in palio somme di denaro. Nello specifico, ...

Quattro cose Che Salvini può imparare da Orban : Dar vita a una "Lega della Leghe", un ombrello sotto il quale raccogliere larga parte dei movimenti sovranisti europei, è il progetto al quale Matteo Salvini sta lavorando in vista delle cruciali elezioni europee del prossimo maggio. Un progetto che non può non passare per l'Ungheria di Viktor Orban, il leader dal quale - in coincidenza con l'acuirsi della crisi migratoria - è partita ...

“Ho visto quello Che ha fatto a mamma”. Orrore : l’ha uccisa così - davanti alla figlia : Ha ucciso brutalmente la compagna di fronte alla figlia. Un gesto folle che ha poi confessato ai poliziotti prima di finire subito in manette ma la piccola, 3 anni appena, non dimenticherà mai l’immagine della donna “con gli occhi chiusi e il sangue sul viso”. Agli agenti ha detto che non riusciva a spiegarsi il perché la sua mamma fosse in quello stato. Poco prima la bambina, che come detto ha assistito al terribile omicidio della ...

Un Paese Che crolla - lo Stato Che arretra e le holding Che costruiscono fortune : “Pensammo una torre, scavammo nella polvere”. Davanti al calcestruzzo sgretolato di Ponte Morandi, questo verso di Pietro Ingrao, non certo riferito alla caducità del cemento, esprime bene la realtà di un Paese che ha rinunciato a costruire ponti e nasconde i propri problemi più profondi dietro la necessità di alzare barriere. Passato il lutto, ben elaborato dall’algoritmo di Facebook, l’Italia è ritornata a parlare di migrazione come se il ...

"Le immagini delle torture ai migranti Che hanno scosso il Papa non sono state registrate in Libia" : Le foto di torture mostrate a Papa Francesco non sarebbero state tratte da un video sui lager libici. Per il sito di fact-checking Snopes, è impossibile risalire alla loro origine ma circolerebbero da qualche anno. Il quotidiano Avvenire, che aveva contribuito a diffondere le immagini, replica e ammette l'errore, sostenendo che le foto non sono fermo immagine di video, ma che sono state consegnate dai richiedenti asilo. A parlare della ...

Riforme - GiaChetti : “Governo sostiene buona parte delle cose Che abbiamo detto. Dove sono l’Anpi e i Zagrebelsky?” : Roberto Giachetti alla festa nazionale del Pd in corso a Ravenna ha risposto ad una domanda sul referendum costituzionale, evento di rottura che ha segnato la storia del Partito Democratico: “Il referendum è stato trasformato in un referendum contro deriva autoritaria. La gente non ha votato sul merito della riforma. buona parte delle cose che abbiamo detto le ha ripetute Giorgetti in questi giorni… Dove sono finiti i protettori ...

Marte - è italiana la scoperta dell’acqua sul pianeta rosso. Ma perché ci sia vita servono tre cose : Un vero peccato. Di recente la stampa che ci riguarda non è particolarmente gratificante, il che rende ancora più spiacevole che non venga data la giusta evidenza a una notizia che ci onora come Paese. Il 3 agosto 2018 sul numero 6401 del volume 362, pagine 490-493 di Science, viene pubblicato un rapporto – prima firma Roberto Orosei dell’Istituto di Radioastronomia, presso l’Istituto nazionale di astrofisica di Bologna, seguita da altre ...

Flat tax - il tempo stringe : Che cosa succederà davvero nel 2019 : La Flat tax è uno dei punti più rilevanti della riforma fiscale promessa dal governo Lega e M5S. Un rinvio è certo però. Che...

Che cosa è il valore SAR negli smartphone e perché è pericoloso : In ogni caso, aspettando le conferme della scienza, è consigliabile sempre comprare uno smartphone che non superi i valori SAR limite imposti dall'Europa e sopra elencati. Telefoni con SAR alto È ...