Charles Leclerc | Io | l' Alfa | la Ferrari e la spinta dei tifosi | mi vogliono sulla

F1 - Ferrari già a Monza a fine luglio : filming day con Charles Leclerc. Una mossa strategica della Rossa? : C’è grande attesa ed entusiasmo a Monza per quel che sarà il GP d’Italia di Formula Uno, quattordicesimo round del Mondiale 2018 programmato nel prossimo weekend. Il successo di Sebastian Vettel a Spa (Belgio) ha galvanizzato i tifosi e tutto l’ambiente della scuderia di Maranello. I punti guadagnati nei confronti di Lewis Hamilton hanno portato il tedesco a -17 dal campione britannico nella graduatoria riservata ai piloti e ...

F1 - GP Germania 2018 : prove libere 3. La pioggia domina la scena. Charles Leclerc il migliore sul bagnato - Ferrari - Mercedes e Red Bull non si prendono rischi : prove libere 3 bagnate sul tracciato di Hockenheim (Germania), teatro dell’undicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Le previsioni meteorologiche sono state confermate e la pioggia ha dominato la scena nel corso di questo turno. Lo spettacolo in pista, infatti, è stato piuttosto scarno e solo negli ultimi dieci minuti c’è stata un po’ di attività. E’ stata la Sauber-Alfa Romeo del monegasco Charles Leclerc ad ...

Charles Leclerc - GP Gran Bretagna 2018 : “Futuro? Deciderò in base alle opportunità che avrò. Per ora sono concentrato sulla Sauber” : Charles Leclerc ha partecipato alla conferenza stampa che ha aperto il GP di Gran Bretagna. Il pilota della Sauber si presenta a Silverstone con fiducia, visti i recenti risultati positivi. “La fiducia è alta, ma non così tanto perché di solito guardo più i lati negativi. Ho fatto errori in Francia e Austria, ma siamo arrivati a punti con costanza. Ho centrato il Q2 per sei volte di fila ed è pazzesco. Mi aspetto un weekend più difficile ...

Griglia di partenza Formula 1 / Gp Austria 2018 - focus su Charles Leclerc (Zeltweg Spielberg) : Griglia di partenza Formula 1 Gp Austria 2018: la lotta per la pole position a Zeltweg Spielberg chiama ancora in primo piano Ferrari e Mercedes (oggi 30 giugno)(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 12:47:00 GMT)

Ferrari avrebbe offerto a Charles Leclerc un contratto di due anni : Il quotidiano sportivo la Gazzetta dello Sport, nell'edizione di oggi sostiene che Maurizio Arrivabene, il team principal della squadra italiana, avrebbe offerto un contratto di due anni al giovane ...

F1 - Charles Leclerc verso la Ferrari! Addio Kimi Raikkonen - annuncio nelle prossime settimane? : Charles Leclerc potrebbe essere il nuovo pilota Ferrari per il 2019. Le voci su un suo futuro rosso sono sempre più insistenti e, come riporta la Gazzetta dello Sport, l’annuncio ufficiale sembra essere nell’aria: si parla già di una comunicazione in concomitanza del GP di Germania previsto a metà luglio, oppure dovremo attendere la fine dell’estate, magari tra fine agosto e inizio settembre con i GP di Spa e Monza. Il 20enne ...

Formula 1 - Charles Leclerc su Facebook con Vanzini : 'Ferrari - andrei subito. Non si può dire di no' : Il futuro di Charles Leclerc . In un perido in cui il mercato piloti è entrato nel vivo in Formula 1, c'è stata l'occasione di parlare anche del futuro del giovane pilota monegasco dell'Alfa Romeo-...