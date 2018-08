Champions | per la Roma c’è il Real Madrid campione | esordio al Bernabeu

Antonio Di Gennaro : 'Che delusione per l'Atalanta!'. E sui gironi delle italiane in Champions League... - : Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, l'ex calciatore ed ora opinionista Antonio Di Gennaro ha detto la sua sull'eliminazione clamorosa ed immeritata dell'Atalanta e sul sorteggio della Champions League. ATALANTA - 'Per l'Atalanta ...

Champions League 2018-2019 : le avversarie del girone della Juventus ai raggi X. Sarà sfida a tre con Manchester United e Valencia per la qualificazione? : Poteva andare peggio ma il sorteggio dei gironi di Champions League 2018-2019, a Montecarlo, non sorride particolarmente alla Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri inseriti nel gruppo H, insieme a Manchester United, Valencia e Young Boys, non avranno vita facile. Andiamo ad analizzare dunque le rivali che si contrapporranno alla Vecchia Signora. Manchester United – Tra le possibili compagini inserite nella seconda urna, ...

Sorteggi Champions 2018-19 - i gironi delle italiane. Sarà dura per Napoli e Inter : Con il Sorteggio di oggi a Montecarlo si è aperta di fatto la stagione della Champions League con quattro squadre italiane impegnate (Juventus, Napoli, Roma e Inter). I primi match della fase a gironi sono in calendario il 18 e 19 settembre mentre la finalissima del torneo è fissata per sabato 1° giugno 2019 allo Stadio Wanda Metropolitano di Madrid (il campo dell’Atletico). Cambia l’orario delle partite: due gare alle 18.55 e le altre alle 21 ...

Sorteggi Champions League : Juve contro Pogba - per Napoli e Inter gironi da incubo. Roma col Real : andata malissimo a Napoli e Inter. Ancelotti ha pescato il Psg del grande ex Cavani, i vicecampioni d'Europa del Liverpool e la Stella Rossa; girone da incubo anche per Spalletti che ha trovato ...

Champions League - sorteggi : Manchester United per la Juve - Il Real Madrid aspetta la Roma : Il Napoli se la dovrà vedere col Psg, il Liverpool e La Stella Rossa di Belgrado. il Barcellona sulla strada dell'Inter - Ecco come i sorteggi Uefa per la Champions League hanno abbinato le squadre ...

