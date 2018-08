Champions League | Zanetti | Gruppo difficile | ma noi siamo l' Inter

Sorteggi Champions League - la rivelazione di Marotta : “vi dico il motivo dell’assenza di Cristiano Ronaldo” : L’amministratore delegato della Juventus ha parlato del Sorteggio, soffermandosi poi sull’assenza di Cristiano Ronaldo Manchester United, Valencia e Young Boys: questo è l’esito del Sorteggio di Champions per la Juventus. Tre squadre da non sottovalutare per i bianconeri, come sottolinea lo stesso Beppe Marotta: “è un torneo in cui la partita singola risulta essere determinante, dovremo continuare con quella ...

Champions League 2018-2019 : le avversarie del girone del Napoli ai raggi X : Il sorteggio di Monte Carlo per il Napoli, per quanto riguarda la composizione dei gironi di Champions League 2018/19, non è certo stato soffice, anzi. La squadra di Carlo Ancelotti ha pescato quanto di peggio potesse capitarle in prima e terza fascia. Non si può chiamare diversamente l’approdo di squadre come Paris Saint Germain e Liverpool nel Gruppo C assieme agli azzurri. Si annuncia grande battaglia per acciuffare i primi due posti ...

Champions League - Ancelotti sottolinea : “girone difficile - ma anche Psg e Liverpool avranno difficoltà con noi” : L’allenatore azzurro ha commentato il sorteggio di Montecarlo, esprimendo il proprio punto di vista sulle formazioni che il Napoli affronterà “Un Girone molto difficile“. Carlo Ancelotti commenta così il sorteggio di Montecarlo di Champions League, al termine del quale gli azzurri sono stati inseriti nello stesso gruppo di Paris Saint-Germain e Liverpool: “giocheremo contro due candidate alla vittoria della ...

Cristiano Ronaldo : Attaccante della Stagione di Champions League : ... , Antoine Griezmann , Atlético, , Sadio Mané , Liverpool, " 12 punti I numeri della Stagione di Ronaldo Trofei : UEFA Champions League, Supercoppa UEFA, Supercoppa di Spagna, Coppa del Mondo FIFA ...

Sorteggi Champions League - è Modric il miglior calciatore dell’anno : Sono andati in scena i Sorteggi di Champions League, bene Juventus e Roma mentre sfortunate Inter e Napoli. Nel frattempo il premio come miglior calciatore per la stagione 2018 va a Luka Modric. Cristiano Ronaldo sembra non averla presa bene ed ha disertato la cerimonia di Montecarlo, Keylor Navas ha vinto il premio di miglior portiere, Ramos il miglior difensore, Modric ha dominato anche a centrocampo, mentre proprio CR7 ha vinto il ...

Champions League : la Roma affronta il Real - va bene alla Juve - peggio a Napoli e Inter : Era finita con Cristiano Ronaldo a portare in trionfo la Coppa dalle grandi orecchie, la sua ultima a Madrid con il Real. La speranza degli Juventini è che ci sia lo stesso giocatore a portare a casa la Champions League 2018-2019 con una finale che, ironia della sorte, si giocherà proprio nella capitale spagnola il primo di giugno dell’anno prossimo. Nei sorteggi della Champions, alle quattro squadre italiane sono capitate in sorte quattro ...

Champions League - girone facile per la Roma? Totti mette in allerta l’ambiente : Champions League, Francesco Totti ha commentato i sorteggi di Montecarlo, la sua Roma non ha un compito difficile, ma guai ad abbassare la guardia “Sulla carta sembra tutto semplice. L’anno scorso dovevamo arrivare terzi, invece abbiamo battuto chiunque. E’ un girone duro, sappiamo che il Real farà un girone a parte, sono campioni in carica e sono difficili da battere, ma cercheremo in tutti i modi di arrivare minimo ...

Champions League - sorteggiati i gironi : ecco le avversarie delle italiane : sorteggiati a Montecarlo i gironi di Champions League con quattro squadre italiane al via: Juventus, Napoli, Roma e Inter. La Juventus è inserita nel gruppo H affronterà Manchester Utd, Valencia e ...

Champions League 2017-2019 : tutti i premi individuali. Sorprende Modric miglior giocatore - Cristiano Ronaldo miglior attaccante - Navas miglior portiere : A margine del sorteggio dei gironi di Champions League 2018-2019, nello splendido scenario del Grimaldi Forum di Montecarlo, assegnati anche i premi individuali di miglior portiere, difensore, attaccante e “Player of the Year” della scorsa edizione della massima competizione continentale. A sorpresa è Luka Modric ad ottenere il riconoscimento di miglior giocatore in assoluto. Il centrocampista croato, in forza al Real Madrid campione ...