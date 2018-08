Champions League | ecco il calendario con date e orari

Champions League - il calendario : Inter - debutto in casa con il Tottenham. Roma a Madrid - Juve a Valencia : L'Inter in casa con il Tottenham, le altre tre italiane tutte in trasferta: Roma a Madrid, Napoli nello stadio della Stella Rossa, a Belgrado, e la Juventus a Valencia. È questa la prima giornata ...

Champions League 2018-2019 : le avversarie del girone della Roma ai raggi X. C’è il Real Madrid - ma il girone si può superare : Mediamente buono il sorteggio della Roma nella fase a gironi della Champions League 2018-19. I giallorossi hanno pescato dall’urna, per andare a formare il girone G, il Real Madrid, il CSKA Mosca e il Viktoria Plzen: se è vero che il Real è il sorteggio difficile per antonomasia, è altrettanto vero che l’ex Armata Rossa e la formazione ceca sembrano essere un giro (o forse più) indietro rispetto alla squadra allenata da Eusebio Di ...

Champions League 2018-2019 - il calendario e le date delle partite della Juventus. Orari e programma. Si comincia a Valencia : Sorteggio tutto sommato benevolo per la Juventus che, dall’alto della sua prima fascia, non si può lamentare del proprio girone di Champions League 2018/19, quello H. I bianconeri, infatti, se la dovranno vedere con Manchester United, Valencia e gli svizzeri dello Young Boys. Una avversaria storica come il club guidato da Josè Mourinho e due new entry nella massima competizione continentale come gli spagnoli, che a questo livello non mai ...

Champions League – Il calendario completo dei gironi : la Roma comincia con il Real - c’è il Tottenham per l’Inter [FOTO] : Ufficializzato il calendario completo di tutti i gironi della Champions League, i giallorossi cominciano subito contro il Real Madrid al Bernabeu A poche ore dalla conclusione dei sorteggi dei gironi di Champions League, la Uefa ha ufficializzato il calendario di questa fase della competizione che scatterà il prossimo 18 settembre. Avvio in salita per la Roma che affronta all’esordio il Real Madrid al Bernabeu, mentre l’Inter ...

Champions League 2018-2019 il calendario e le date delle partite dell’Inter. Orari e programma. Si comincia contro il Tottenham : L’Inter torna in Champions League dopo sei stagioni e, come ci si attendeva, lo farà con un girone davvero complicato. I sorteggi di Monte Carlo di oggi pomeriggio hanno riservato Barcellona, Tottenham e PSV come avversarie della squadra allenata da Luciano Spalletti che, dalla quarta fascia, non poteva sognare in qualcosa di decisamente più morbido. Si annunciano sei match all’arma bianca per i nerazzurri che partono come terza ...

Inter - la qualificazione agli ottavi di Champions League passa dal Tottenham : E’ andato in scena il sorteggio valido per la fase a gironi di Champions League, proverà ad essere grande protagonista l’Inter di Luciano Spalletti. L’inizio in campionato non è stato di certo entusiasmante per i nerazzurri ma la squadra ha tutte le carte in regola per risollevarsi. Il girone dell’Inter può considerarsi sicuramente difficile, in prima fascia Spalletti ha pescato il Barcellona, la squadra spagnola è ...

Antonio Di Gennaro : 'Che delusione per l'Atalanta!'. E sui gironi delle italiane in Champions League... - : Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, l'ex calciatore ed ora opinionista Antonio Di Gennaro ha detto la sua sull'eliminazione clamorosa ed immeritata dell'Atalanta e sul sorteggio della Champions League. ATALANTA - 'Per l'Atalanta ...

Champions League - l’ira di Jorge Mendes : “ridicolo non assegnare l’Uefa Player of the Year a Ronaldo” : Il procuratore di Ronaldo ha attaccato duramente l’Uefa per aver assegnato il premio di miglior giocatore della passata stagione a Modric Uefa Player of the Year, il premio per la stagione 2018 va a Luka Modric. Un premio senz’altro meritato per colui il quale è senza dubbi il miglior centrocampista al mondo in questo momento. Cristiano Ronaldo sembra non averla presa bene ed ha disertato la cerimonia di Montecarlo, nella quale ...

Champions League 2018-2019 : le avversarie del girone della Juventus ai raggi X. Sarà sfida a tre con Manchester United e Valencia per la qualificazione? : Poteva andare peggio ma il sorteggio dei gironi di Champions League 2018-2019, a Montecarlo, non sorride particolarmente alla Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri inseriti nel gruppo H, insieme a Manchester United, Valencia e Young Boys, non avranno vita facile. Andiamo ad analizzare dunque le rivali che si contrapporranno alla Vecchia Signora. Manchester United – Tra le possibili compagini inserite nella seconda urna, ...

Champions League 2018-2019 : le avversarie del girone dell'Inter ai raggi X. Barcellona e Tottenham autentiche corazzate - insidia Lozano nel ... : Lionel Messi è il faro di un attacco che punta anche sul talento di Luis Suarez e Philippe Coutinho, a cui si aggiunge l'imprevedibilità del giovanissimo Ousmane Dembelé , campione del mondo con la ...

Champions League 2018-2019 : le avversarie del girone dell’Inter ai raggi X. Barcellona e Tottenham autentiche corazzate - insidia Lozano nel PSV : Un girone di ferro. La quarta fascia si è rivelata nefasta per l’Inter, che il sorteggio ha incluso nel gruppo B della fase a gironi della Champions League 2018-2019 in compagnia di Barcellona, Tottenham e PSV Eindhoven. Due corazzate e un’outsider, dunque, si presentano sul cammino dei nerazzurri, tornati nella massima competizione europea per club dopo diversi anni di Purgatorio e attesi ad una prova infuocata al cospetto di ...

Champions League - Zanetti : "Gruppo difficile - ma noi siamo l'Inter..." : Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter. Getty Images "È un gruppo molto difficile: sappiamo che ci saranno difficoltà, ma noi siamo l'Inter e dobbiamo pensare positivo". È la reazione di Javier ...

Sorteggi Champions League - la rivelazione di Marotta : “vi dico il motivo dell’assenza di Cristiano Ronaldo” : L’amministratore delegato della Juventus ha parlato del Sorteggio, soffermandosi poi sull’assenza di Cristiano Ronaldo Manchester United, Valencia e Young Boys: questo è l’esito del Sorteggio di Champions per la Juventus. Tre squadre da non sottovalutare per i bianconeri, come sottolinea lo stesso Beppe Marotta: “è un torneo in cui la partita singola risulta essere determinante, dovremo continuare con quella ...

Sorteggi Champions League : Juve contro Pogba - per Napoli e Inter gironi da incubo. Roma col Real : andata malissimo a Napoli e Inter. Ancelotti ha pescato il Psg del grande ex Cavani, i vicecampioni d'Europa del Liverpool e la Stella Rossa; girone da incubo anche per Spalletti che ha trovato ...