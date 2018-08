Champions | Juventus con Manchester United | Valencia e Young Boys

Champions League : ecco le avversarie di Inter - Napoli - Juventus : ecco il quadro dei gironi di Champions League determinato dal sorteggio di oggi svoltosi a Montecarlo. L’urna è stata amara

Sorteggi Champions League - sfortunato il Napoli : bene Roma e Juventus - difficile il girone dell’Inter : Sorteggi Champions League – La Champions League sta per entrare nella fase decisiva, si sono svolti i soreteggi, interessate quattro squadre italiane: Juventus, Roma, Inter e Napoli. Nella serata di ieri sono state decise le ultime squadre qualificate alla fase a gironi adesso le 32 migliori pronte a darsi battaglia. Buono il Sorteggio della Juventus, i bianconeri sono nettamente favoriti alla qualificazione, positivo anche per la ...

Sorteggio Champions League 2019 : gironi di ferro per Napoli e Inter. Juventus discreta - sorride solo la Roma : Sorteggio di Champions League 2018-2019 che non mette di buon umore le squadre italiane. Sfortunatissimo il Napoli: con Psg e Liverpool servirà un’impresa per approdare agli ottavi di finale. Raggruppamento tutt’altro per facile per la Juventus di Cristiano Ronaldo con il Manchester United di Mourinho ed il sempre ostico Valencia (non fanno paura gli svizzeri dello Young Boys). La Roma pesca i campioni in carica del Real Madrid, ma ...

