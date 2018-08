Champions | gironi e calendario Domani poster in regalo con la Gazzetta

Sorteggi Champions 2018-19 - i gironi delle italiane. Sarà dura per Napoli e Inter : Con il Sorteggio di oggi a Montecarlo si è aperta di fatto la stagione della Champions League con quattro squadre italiane impegnate (Juventus, Napoli, Roma e Inter). I primi match della fase a gironi sono in calendario il 18 e 19 settembre mentre la finalissima del torneo è fissata per sabato 1° giugno 2019 allo Stadio Wanda Metropolitano di Madrid (il campo dell’Atletico). Cambia l’orario delle partite: due gare alle 18.55 e le altre alle 21 ...

Sorteggio Champions League 2019 : gironi di ferro per Napoli e Inter. Juventus discreta - sorride solo la Roma : Sorteggio di Champions League 2018-2019 che non mette di buon umore le squadre italiane. Sfortunatissimo il Napoli: con Psg e Liverpool servirà un’impresa per approdare agli ottavi di finale. Raggruppamento tutt’altro per facile per la Juventus di Cristiano Ronaldo con il Manchester United di Mourinho ed il sempre ostico Valencia (non fanno paura gli svizzeri dello Young Boys). La Roma pesca i campioni in carica del Real Madrid, ma ...

Sorteggi Champions League 2018-2019 : Juventus - Roma - Napoli e Inter scoprono gironi e avversarie – la diretta : Al Grimaldi Forum di Montecarlo dalle ore 18 i Sorteggi degli otto gironi della prima fase della Champions League 2018-2019. Comincia da qui la rotta verso la finale del prossimo 1 giugno in programma al Wanda Metropolitano di Madrid. L’Italia torna a schierare quattro squadre grazie alla nuova formula che premia le prime 4 nazioni per ranking Uefa (Spagna, Inghilterra, Italia e Germania). C’è la Juventus, unica in prima fascia, che dopo aver ...

Champions League - Stella Rossa ai gironi : grandi festeggiamenti a Belgrado : Nella capitale serba la qualificazione della Stella Rossa alla fase a gironi della Champions League è stata accolta con una grande festa da migliaia di tifosi. Al triplice fischio della partita pareggiata 2-2 in casa del Salisburgo, i supporters biancorossi hanno invaso il centro di Belgrado con cortei di auto e bandiere. Intonando canti e lasciandosi andare al suono di clacson e allo scoppio di petardi, i supporters della Stella Rossa ...

Sorteggio fase a gironi Champions League : terza fascia : Aver tenuto il messicano Hirving Lozano, una delle rivelazioni della Coppa del Mondo FIFA, è stato molto importante. Valencia , ESP, Il Valencia è tornato alla fase a gironi Getty Images Ranking UEFA ...