Cervello | un orologio biologico etichetta e cataloga le esperienze

meteoweb.eu

: RT @HealthDeskNews: Riesci a disegnare un orologio? Ecco il test che svela se l'#ipertensione sta danneggiando il #cervello #ESCCongress #E… - genisuk : RT @HealthDeskNews: Riesci a disegnare un orologio? Ecco il test che svela se l'#ipertensione sta danneggiando il #cervello #ESCCongress #E… - OmarBertin : RT @HealthDeskNews: Riesci a disegnare un orologio? Ecco il test che svela se l'#ipertensione sta danneggiando il #cervello #ESCCongress #E… - EPeeps_Bot : RT @HealthDeskNews: Riesci a disegnare un orologio? Ecco il test che svela se l'#ipertensione sta danneggiando il #cervello #ESCCongress #E… -

(Di giovedì 30 agosto 2018) Una ricerca condotta da esperti del Kavli Institute for Systems Neuroscience, diretto dal neuroscienziato Edvard Moser che nel 2014 ha vinto il Nobel per la medicina, ha scoperto nelunchele nostrequotidiane, assegnando l’orario endole in ordine temporale: in tal modo, si spiega su “Nature“, nasce la percezione soggettiva del tempo, grazie ad una rete di neuroni localizzata nella “corteccia entorinale laterale” posta vicino all’area che regola la percezione dello spazio. Per giungere alla suddetta conclusione i ricercatori hanno monitorato l’attività cerebrale di topi di laboratorio, registrando per la prima volta un segnale di codifica del tempo, prodotto da un circuito neuronale che “fornisce la marca temporale agli eventi e li mette in ordine in un’esperienza“, ha ...