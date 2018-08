C' è un cuore nuovo a spingere l' ammiraglia Q7

Audi - nuovo cuore per Q7 : la gamma si arricchisce coi motori mild-hybrid : Nuova gamma motori per il SUV full size dei quattro anelli: tecnologia mild-hybrid per tutti i propulsori, 3.0 V6 turbo...

Autostrade : «Strazio nel cuore per Genova - chiediamo scusa. In 8 mesi nuovo ponte in acciaio» : «Profonda tristeza nel cuore. Faremo il possibile per alleviare le sofferenze». Lo ha detto Fabio Cerchiai presidente di Autostrade per l'Italia, nel corso di una conferenza stampa a...

Raffaello Tonon innamorato : un nuovo amore ha conquistato il suo cuore : Raffaello Tonon si è fidanzato: una nuova fiamma sta facendo battere il cuore all’opinionista “Raffaello Tonon ha trovato l’anima gemella”, questo è il titolo scelto dal settimanale Oggi per dare ai lettori la notizia riguardante la nuova fiamma dell’opinionista. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, nello specifico, pare abbia conosciuto la sia attuale fidanzata in […] L'articolo Raffaello Tonon ...

Corona di nuovo fidanzato? "Il suo cuore batte per la tigre di Verona" : Dopo l'addio a Silvia Provvedi e il riavvicinamento a Nina Moric per il bene del figlio Carlos, Fabrizio Corona sembra aver trovato un po' di tranquillità. Poco fa, infatti, ha pubblicato sui social ...

Nuovo ospedale dei Sibillini - Filiaci : 'Noi a cuore il ripristino e il potenziamento dei servizi socio-sanitari' : ... ma anche per far ripartire l'economia locale montana e sarà l'unico ospedale delle Marche a resistere ai terremoti ad alta intensità. I tecnici progettisti nell'illustrare le caratteristiche di ...

Liverpool - Alisson : 'Darò il cuore al mio nuovo club - come ho fatto con la Roma' : Al suo ritorno a Roma è stato intercettato in aeroporto da Sky Sport, a cui ha parlato in un'intervista esclusiva: "Posso dire che , Roma, ndr, è stata una scelta felice per me, la mia famiglia, il ...

Gli Omega 3 non salvano il cuore / Un nuovo studio rivoluziona la prevenzione a tavola? : Gli Omega 3 non salvano il cuore, un nuovo studio rivoluziona la prevenzione a tavola. Per anni si è pensato potessero essere un salvavita, in realtà non è così?(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 13:40:00 GMT)

Annalisa Scarrone di nuovo innamorata : un nuovo fidanzato le fa battere il cuore!! : Annalisa Scarrone non è più single: l’indiscrezione sul nuovo fidanzato della cantante Nali Annalisa Scarrone ha un nuovo fidanzato. Un vecchio amico di lei (sconosciuto al pubblico del piccolo schermo) sembrerebbe essersi fatto spazio nel cuore della cantante. Stando a quanto riportato dal settimanale Chi, infatti, l’ex allieva di Amici non è più single. Dopo la fine di una una lunga relazione, dunque, il cuore di Nali sembrerebbe aver aperto ...

La piccola Gioia attende ancora un cuore nuovo : Antonio Amodeo, originario di Monteforte Irpino, ha eseguito l'operazione istallando un mini-cuore artificiale del diametro di appena 15 millimetri e 50 grammi di peso, lungo soli 5 centimetri. 'Se le ...

Pasquale aveva fatto la Maturità in ospedale : ora ha un cuore nuovo : È stato operato, ha un cuore nuovo e sta bene Pasquale Esposito, 19 anni, maturando del liceo scientifico Virgilio di Pozzuoli. Fino a giovedì mattina era in attesa di trapianto per una grave ...

Lucy Hale : potrebbe esserci un nuovo ragazzo nel suo cuore : New couple alert The post Lucy Hale: potrebbe esserci un nuovo ragazzo nel suo cuore appeared first on News Mtv Italia.