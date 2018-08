Cassa Integrazione in calo a luglio. A giugno - salgono le domande di disoccupazione : Nel mese di luglio 2018 il numero di ore di Cassa Integrazione complessivamente autorizzate è stato pari a 14,5 milioni, in diminuzione del 57,4 rispetto allo stesso mese del 2017, 34,1 milioni,. Lo ...

Cosa è la Cassa Integrazione per cessazione che il governo vuole reintrodurre : Il ministro Di Maio lo ha annunciato ieri: "Viste le crisi che ci ha lasciato il precedente governo si impone un decreto legge per ricostituire la cassa integrazione per cessazione". Quest'ammortizzatore sociale era stato tolto con il Job Act, per privilegiare politiche attive per il lavoro. Il governo sta pensando di reintrodurlo in autunno.Continua a leggere

Cos'è la Cassa Integrazione per cessazione che Di Maio vuole reintrodurre : Un decreto legge per ricostituire la cassa integrazione per cessazione. È uno dei prossimi obiettivi di Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico. 'Mi sto battendo - ha detto il ...

Di Maio : 'Faremo un decreto per ricostruire la Cassa Integrazione per cessazione' : 'Mi sto battendo per risolvere il problema dei prenditori che se ne vanno all'estero e, come ha fatto la Bekaert, lasciano 318 famiglie in strada. Prima, se un'azienda delocalizzava, i lavoratori ...

Reggio Emilia - crisi Ferrarini : Cassa Integrazione e 4 mesi di tempo per salvare il gruppo : L'azienda chiede l'incontro per avviare l'ammortizzatore, Bartoli commissario. Anche Spadoni nella trattativa a Roma

Cassa Integrazione in calo a giugno : -27 - 6% su anno : Nel mese di giugno il numero di ore di Cassa integrazione complessivamente autorizzate è stato pari a 19,5 milioni, in diminuzione del 27,6% rispetto allo stesso mese del 2017 , 27,0 milioni,. Lo ...

Cassa Integrazione in calo a giugno : -27 - 6% su anno : Roma, 19 lug., AdnKronos, - Nel mese di giugno il numero di ore di Cassa integrazione complessivamente autorizzate è stato pari a 19,5 milioni, in diminuzione del 27,6% rispetto allo stesso mese del ...

INPS - Cassa Integrazione in calo a giugno : Nel mese di giugno 2018 il numero di ore di Cassa Integrazione complessivamente autorizzate è stato pari a 19,5 milioni , in diminuzione de l 27,6% rispetto allo stesso mese del 2017 , 27,0 milioni,. ...

Embraco - firmata la Cassa integrazione : firmata oggi in Regione l'istanza di cassa integrazione straordinaria per i 413 lavoratori della Ventures , l'azienda che dal 16 luglio subentrerà, attraverso cessione di ramo d'azienda, all'Embraco ...

Pd - il discorso di Cuperlo a Renzi tra ‘Bandiera rossa’ e Morandi : “Matteo - sei ancora qui? Sono in Cassa integrazione…” : Scintille tra Matteo Renzi e Gianni Cuperlo all’Assemblea del Pd. Il senatore dem, nel suo discorso, non ha risparmiato critiche alla minoranza interna ai tempi della sua segreteria. Poco dopo, gli ha risposto direttamente dal palco Gianni Cuperlo: “Io non vedo nostalgie, oggi non si può cantare ‘Bandiera rossa’ ma nemmeno sostituirla con ‘Uno su mille ce la fa’ -ha spiegato Cuperlo– Matteo, io posso ...

Proroga della Cassa Integrazione per gli ex Ittierre - Scarabeo : "Basta con la politica da reality show" : Il lavoro non si crea con gli ordini del giorno o con gli show in Aula " ha concluso -, ma facendo ripartire l'economia regionale sostenendo le imprese e mettendo in campo misure che siano da stimolo ...

Italiaonline - 400 in Cassa Integrazione per sei mesi : Raggiunto l'accordo fra Italiaonline e i sindacati sugli esuberi , che mette fine a una lunga trattativa al ministero dello Sviluppo economico , Mise, . In base agli accordi, raggiunti nel corso del ...

Italiaonline - scongiurati i 400 licenziamenti : scatta la Cassa integrazione : Possono sorridere i 400 dipendenti di Italiaonline: è stato raggiunto l'accordo che scongiura i licenziamenti. L'annuncio è arrivato direttamente dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico...

Italiaonline - scongiurati i licenziamenti : scatta la Cassa integrazione : Possono sorridere i 400 dipendenti di Italiaonline: è stato raggiunto l'accordo che scongiura i licenziamenti. L'annuncio è arrivato direttamente dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico...