: Carta docente: 500 euro da spendere entro il 31 agosto, sarà rinnovata... - LeggiOggi_it : Carta docente: 500 euro da spendere entro il 31 agosto, sarà rinnovata... - orizzontescuola : Carta docente bonus 500 euro, sospensione dal 1° settembre. Chiarimenti e date accredito - remoomar : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di giovedì 30 agosto 2018) Il portale informativo sullae il bonus da 500per gli insegnanti annuncia una momentanea sospensione, dovuta però alla gestione del cambio anno scolastico. Nulla di preoccupante pare, quindi. Per ora si sa che domani 31scade il termine perla somma ricevuta dagli insegnanti per l’anno scolastico 2017/18. Cosa succede dopo? Succede che le somme ricevute e non spese dovrebbero essere momentaneamente sospese e poi venire accreditate nuovamente nel borsellino elettronico in seguito. Consulta lo speciale Scuola Stando quindi a quanto affermato anche da un comunicato del Miur, i residui di bonus non spesi potranno essere accreditati in un secondo momento. Allo stato attuale, i docenti di ruolo stanno cercando di capire di più e le uniche informazioni certe sono state pubblicate nell’homepage del portale sulla. La comunicazione data informa i ...