Caro Pd | è ora di darsi una scossa L' opinione di Minopoli

Riccardo FracCaro : "La maggioranza è solida. Siamo più forti dello spread" : Il ministro per i Rapporti con il Parlamento: 'Vareremo riforme per abbattere il debito e aumentare la domanda interna, rispettando l'equilibrio di bilancio' INTERVISTA «Con le nostre riforme ...

Volantino sessista - è polemica contro la curva della Lazio! Carolina Morace attacca : “siamo tornati al Medioevo” : Bufera sulla curva della Lazio dopo il Volantino sessista circolato prima del match contro il Napoli: Carolina Morace, ex calciatrice italiana, ha commentato l’accaduto con parole durissime “Nelle prime file della curva non vogliamo donne, mogli e fidanzate”, recita più o meno così un Volantino fatto circolare dalla curva della Lazio prima della sfida di sabato sera contro il Napoli. La curva è sacra e va onorata, ...

Statista fuori tempo massimo Ora è troppo tardi - Caro Martina : Maurizio Martina, segretario del Pd, si é calato nel suo ruolo di "padre (giovane) della patria" per invocare l'unità nazionale delle forze politiche dopo il crollo del viadotto di Genova Segui su affaritaliani.it

Caro Di Maio - l'unica politica 'del cambiamento' è quella degli innamorati : Io l'ho sempre detto e senza alcun sarcasmo: la politica si fa con la passione di un grande amore e viceversa, sono due cose che si alimentano e non che si autoescludono", dice Castellina. E' stato ...

"Caro Di Maio - grazie al suo decreto dignità ora sono disoccupato" : Un tweet di un giovane torinese scatena il dibattito. Il ragazzo afferma di essere una delle prime vittime del decreto...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani 2018 : Immenso Luca LuCaroni! Pioggia di 10.0 per il titolo nazionale. Nemesio avanti nello short - Morandin-Remondini al comando dopo la style : Penultima giornata di gare nella cittadina di Folgaria (Trento), oasi verde nel cuore del Trentino, in questi giorni teatro dei Campionati Italiani di Pattinaggio artistico a rotelle delle categorie Junior e Senior, competizione seguita a livello mondiale da tutti gli appassionati della disciplina. Immensa. Non ci sono davvero altre parole per descrivere la prestazione di Luca Lucaroni (Frascati Skating Club), neo Campione Nazionale nella ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani 2018 : Stiblj e Morandin trionfano nel Solo Dance. LuCaroni in testa dopo lo short : La serena cittadina di Folgaria (Trento), perla dell’Alpe Cimbra nel cuore del Trentino, sta ospitando in questi giorni il Campionato Italiano di Pattinaggio artistico a rotelle delle categorie Junior e Senior, evento atteso da tutti gli appassionati della disciplina a livello mondiale visto l’altissimo tasso tecnico proposto dai partecipanti in gara. Nella specialità del Solo Dance, dopo un vero scontro tra titani, in ambito ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani 2018 : LuCaroni-Tarlazzi - plebiscito di 10.0 e quarto titolo nazionale. Campagnol e Morandin avanti in Solo Dance : Nella meravigliosa atmosfera dell’Alpe Cimbra si è svolta oggi a Folgaria (Trento) la quarta giornata dei Campionati Italiani di Pattinaggio artistico a rotelle delle categorie Junior e Senior, uno degli eventi clou dell’intera stagione seguita dagli appassionati della disciplina rotellistica di tutto il mondo. La gara più attesa della giornata è stata senza dubbio quella delle coppie di artistico Senior, dominata dai meravigliosi ...

Decreto Dignità - Stefano Fassina risponde a Paolo Becchi : “Caro Paolo - ecco perché il dl è peggiorato” : Caro Paolo, ti ringrazio per l’attenzione al mio post sul Decreto Dignità. Come forse sai, sono stato tra quelli che hanno riconosciuto alla versione iniziale del Decreto una chiara, seppur modesta, inversione di rotta dopo almeno 20 anni di interventi di precarizzazione del lavoro, in particolare il padronale Jobs Act. Sono stato anche tra i pochi, su Huffington Post e nell’audizione di Boeri alla Camera, a entrare nel merito e rilevare ...

Caro Luigi - devi rassegnarti : ora il potere siete diventati voi : Caro Luigi, perdonami il tu ma tra noi raga si usa. Cioè, io non sono proprio un raga. Ma tu sì. E quando ti vedo dibatterti nelle ambasce di questo ruolo così difficile da mantenere mi monta nell'...

Perché Carolyn Bessette è ancora (anzi - più che mai) un’icona di stile : Di lei non c’è uno scatto che non sia memorabile. Carolyn Bessette poteva essere a passeggio con il cane, invitata a un party di beneficenza o in posa per un ritratto e riuscire sempre a essere magnetica, non solo per gli obiettivi dei fotografi ma anche per il pubblico che l’aveva scoperta a metà anni ’90. A quei tempi una sconosciuta pr di Calvin Klein, negli anni d’oro dello stilista americano, cominciava a uscire con John Fitzgerald Kennedy ...