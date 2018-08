Canoa velocità | la rabbia di Carlo Tacchini dopo i Mondiali L’azzurro chiede alla

Canoa velocità - Mondiali 2018 : un grande passo indietro - e Tokyo 2020 è quasi alle porte… : Si sono chiusi a Montemor o Velho, in Portogallo, i Mondiali di Canoa velocità, che purtroppo, per l’Italia hanno segnato un grosso passo indietro rispetto alla rassegna iridata di dodici mesi fa: gli azzurri conquistano una sola medaglia, di bronzo, nella specialità non olimpica del C4 500 metri maschile. Per il resto poche le finali conquistate, si salvano soltanto Daniele Santini e Luca Incollingo (tra l’altro di bronzo assieme ai ...

Canoa velocità - Mondiali 2018 : Carlo Tacchini quinto nella canadese sui 5000 metri - Samuele Burgo ottavo : Si sono chiusi con le prove sui 5000 metri i Mondiali di Canoa velocità di Montemor o Velho: in Portogallo l’Italia ha raccolto soltanto alcuni piazzamenti di rincalzo non lottando in nessuna delle finali per le medaglie. Il migliore è stato Carlo Tacchini, quinto nella canadese, mentre nel kayak Samuele Burgo ha chiuso ottavo, ed Agata Fantini sedicesima. Nel C1 5000 metri maschile Carlo Tacchini ha chiuso quinto in 24’31″263, ...

Canoa velocità - Mondiali 2018 : il medagliere finale. Italia a secco nelle specialità olimpiche : L’Italia chiude con una sola medaglia i Mondiali di Canoa velocità di Montemor o Velho: in Portogallo è salito sul gradino più basso del podio soltanto il C4 500 metri maschile, specialità non olimpica. Sono arrivate invece ben tre medaglie dalla paraCanoa, con l’oro di Esteban Farias, l’argento di Eleonora De Paolis, ed il bronzo di Fabrizio Mancarella. Andiamo a scoprire chi ha vinto il medagliere generale, quello delle ...

Canoa velocità - Mondiali 2018 : ottavo Manfredi Rizza nel K1 200. Tutti i risultati delle finali del mattino : Va in archivio la sessione mattutina dell’ultima giornata di gare ai Mondiali di Canoa velocità: a Montemor o Velho magro bottino per l’Italia. Soltanto Manfredi Rizza centra la finale nel K1 200, chiudendo ottavo, mentre Francesca Genzo si ferma in semifinale nel K1 200, ed il K4 500 maschile finisce ultimo in Finale B. Nel pomeriggio chiusura con le finali sui 5000 metri. Nel K1 200 metri maschile (specialità olimpica) ottavo posto ...

Canoa velocità - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di domenica 26 agosto. Tutti gli italiani in gara : Ultima giornata di gare, oggi, domenica 26 agosto, a Montemor o Velho: in Portogallo volgono al termine i Mondiali di Canoa velocità con le gare su 500 e 200 metri e con le specialità sui 5000 metri. Le residue speranze di una finale tra gli sprinter sono affidate a Manfredi Rizza e Francesca Genzo nel kayak. Nel pomeriggio infine spazio alle 5 chilometri, con tre azzurri in gara, ovvero Carlo Tacchini nella canadese e Samuele Burgo ed Agata ...

Canoa velocità - Mondiali 2018 : in semifinale Manfredi Rizza e Francesca Genzo. Male i K4 500 ed i fratelli Craciun : Cala il sipario anche sulla penultima giornata di gare ai Mondiali di Canoa velocità: a Montemor o Velho, in Portogallo, terminate le gare della paraCanoa e quelle sulla distanza dei 1000 metri, si sono disputate batterie e semifinali delle gare sui 500 e sui 200, con cinque equipaggi azzurri impegnati. Due sono le semifinali centrate dagli atleti italiani. Nel K1 200 metri maschile (specialità olimpica) Manfredi Rizza vince la terza batteria in ...

Canoa velocità - Mondiali 2018 : Carlo Tacchini ottavo nel C1 1000m - Di Liberto-Spotti settimi nel K2 200m. Tutti i risultati delle finali : Sessione mattutina ricca di emozioni ai Mondiali di Canoa velocità a Montemor o Velho (Portogallo). L’Italia può festeggiare una splendida medaglia di bronzo nel C4 500 metri. Andiamo quindi a scoprire Tutti gli altri risultati. Partiamo dal C1 1000m dove arriva un deludente ottavo posto per Carlo Tacchini. Il 23enne di Verbania non è stato mai in lotta con i migliori, chiudendo lontanissimo ad oltre 10” di ritardo dal tedesco Sebastian Brendel, ...

Canoa velocità - Mondiali 2018 : prima medaglia azzurra! L’Italia conquista uno splendido bronzo nel C4 500 metri : Arriva la prima medaglia azzurra ai Mondiali di Canoa velocità a Montemor o Velho (Portogallo). Dopo le soddisfazioni nella paraCanoa, L’Italia riesce a salire finalmente sul podio anche tra i normodotati. Il quartetto azzurro formato da Nicolae e Sergiu Craciun, Daniele Santini e Luca Incollingo ha conquistato il bronzo nel C4 500 metri. Si tratta di una specialità non olimpica, ma questo risultato prestigioso conferma i progressi fatti dal ...

Canoa velocità - Mondiali 2018 : Italia ancora sul podio nella paracanoa! Marius Ciustea è bronzo nel VL2 200 metri : Terza medaglia azzurra nella paraCanoa ai Mondiali di Canoa velocità a Montemor o Velho (Portogallo). Oggi sale sul podio iridato Marius Ciustea che conquista il bronzo nel VL2 200 metri. L’azzurro, dopo la vittoria in Coppa del Mondo e l’oro agli Europei, si conferma così nuovamente tra i migliori. Ciustea è andato forte per tutta la gara, mantenendo sempre un ottimo ritmo, ma si è dovuto arrendere alla superiorità dei brasiliani Igor Tofalini ...

Canoa velocità - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di sabato 25 agosto. Tutti gli italiani in gara : Oggi, sabato 25 agosto, si torna a gareggiarre ai Mondiali di Canoa velocità: a Montemor o Velho, in Portogallo, verranno assegnati altri nove titoli iridati. Grande attesa, nelle specialità olimpiche, per Carlo Tacchini, impegnato sul C1 1000, e Samuele Burgo, in gara nel K1 1000. Nella paraCanoa in finale Marius Ciustea, Veronica Biglia e Fabrizio Aprile. Nel pomeriggio spazio ai velocisti: saranno impegnati i nostri Manfredi Rizza e Francesca ...

Canoa velocità - Mondiali 2018 : Daniele Santini e Luca Incollingo quinti nella finale del C2 1000 metri : Si chiude senza gioie per l’Italia la prima giornata di finali ai Mondiali di Canoa velocità in corso a Montemor o Velho: Daniele Santini e Luca Incollingo finiscono quinti nel C2 1000 metri maschile. Nelle altre sette Finali A (sei in specialità non olimpiche) non c’erano azzurri in gara. Nelle Finali B, Tommaso Freschi e Luca Beccaro sesti (15° posto assoluto) nel K2 1000 metri maschile. Nel C2 1000 metri maschile (specialità ...

LIVE Canoa velocità - Mondiali 2018 in DIRETTA. Delusione Santini-Incollingo : sono quinti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali di Canoa velocità a Montemor o Velho (Portogallo). Oggi si assegneranno i primi otto titoli iridati tra i normodotati. L’Italia dopo l’oro conquistato da Esteban Farias nella paraCanoa, proverà a salire nuovamente sul gradino più alto del podio Nel C2 1000 metri Daniele Santini e Luca Incollingo sono pronti al grande acuto, così come Luca Beccaro e Tommaso Freschi nel K2. ...

LIVE Canoa velocità - Mondiali 2018 in DIRETTA : Eleonora De Paolis ARGENTO nella paracanoa. Attesa per Santini-Incollingo e Carlo Tacchini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali di Canoa velocità a Montemor o Velho (Portogallo). Oggi si assegneranno i primi otto titoli iridati tra i normodotati. L’Italia dopo l’oro conquistato da Esteban Farias nella paraCanoa, proverà a salire nuovamente sul gradino più alto del podio Nel C2 1000 metri Daniele Santini e Luca Incollingo sono pronti al grande acuto, così come Luca Beccaro e Tommaso Freschi nel K2. ...

Canoa velocità - Mondiali 2018 : Carlo Tacchini delude nel C1 500 metri e non centra la finale : Una sessione mattutina opaca per l’Italia nella terza giornata di gare dei Mondiali di Canoa velocità a Montemor o Velho (Portogallo). Infatti nessuno dei tre azzurri in gara è riuscito a centrare la finale. Andiamo a scoprire nel dettaglio i risultati. Nel C1 500 metri delusione per Carlo Tacchini, che chiude al quarto posto la semifinale e va solamente nella finale B. Il 23enne di Verbania, che lo scorso anno fu argento iridato in questa ...