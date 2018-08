“Fa venire il Cancro”. Annuncio choc sul prodotto usato da tutti per sbiancare i denti : Hai sempre desiderato avere denti bianchi ma non volevi spendere troppi saldi con lo sbiancamento professionale dal dentista e hai optato per i kit sbiancanti fai da te? Brutte, anzi, bruttissime notizie per te. I kit sbiancanti casalinghi possono bruciare le mucose di bocca e gola e possono provocare il cancro, lo riporta il New Daily. Una notizia choc che sta facendo il giro del mondo e spaventando numerosissimi consumatori. Attenzione: ...

OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 29 agosto 2018 : Cancro agitato e in crisi - e gli altri segni? : OROSCOPO di PAOLO Fox, previsioni per Oggi 29 agosto 2018 a LatteMiele. Analisi segno per segno: il Cancro vive un momento complesso, strane sensazioni per l'Ariete, gli altri?(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 12:55:00 GMT)

Tredicenne malata di Cancro vuole tenere il cappello per la foto di classe. Ma il fotografo la umilia : Voleva sentirsi come gli altri compagni, almeno per la foto di classe, ma non è stato possibile. Bella Thurston, 13 anni, del New Mexico, malata di cancro dall'età di cinque anni, avrebbe voluto tenere il cappello per realizzare quello scatto tanto speciale, in modo da coprire la testa senza capelli: il fotografo, però, ha insistito affinché lo togliesse, umiliandola.La giovane, affetta da un tumore cerebrale chiamato ...

Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 29 agosto 2018 : Cancro flop - Pesci top - gli altri segni? : Oroscopo di Paolo Fox, previsioni per oggi 29 agosto 2018 a LatteMiele. Analisi segno per segno: il Cancro vive un momento complesso, strane sensazioni per l'Ariete, gli altri?(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 07:00:00 GMT)

Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni oggi 28 agosto 2018 : il Cancro è chiamato alla massima attenzione - e gli altri? : Paolo Fox, Oroscopo di oggi martedì 28 agosto 2018, Previsioni segno per segno: il Toro è in cerca di grandi novità, Ariete giornate frenetiche, tutti gli altri segni zodiacali?(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 12:30:00 GMT)

Tumori - la cura rivoluzionaria : Car-T - come ci si può salvare dal Cancro : L' acronimo è anche facile da ricordare, si chiama Car-T. Suona quasi come un giocattolo, in verità è una questione serissima. Car-T (che per esteso, e in inglese, sta per Chimeric antigen receptor T cells) è una terapia che modifica i "linfociti t" del paziente e li arma per combattere il male più

MOLMED - Via libera dell'Europa alla nuova terapia antiCancro - : MOLMED, biotech company specializzata nelle terapie innovative sul cancro , CAR-T, , potrebbe mettersi in luce oggi in Borsa. La prima terapia cellulare per i tumori al mondo arriva in Europa. È stato reso noto che l'Agenzia europea per i medicinali , Ema, , ha dato il via libera ai primi due "farmaci", destinati ai tumori liquidi, basati sulla modifica genetica...

Lotta al Cancro - via libera Ue ai farmaci Car-T : alle cellule sarà 'insegnato' ad uccidere i tumori : Allo stesso tempo come tutte le novità della scienza va presa con la dovuta cautela per una serie di fattori, dalla tossicità della terapia al costo proibitivo. Ci vorrà una attenta valutazione nel ...

Cancro : approvata in Europa nuova terapia Car-T : Si chiama Kymriah e cura due tipi di leucemie. Dà nuove speranze a quanti non rispondono alle terapie tradizionali oppure hanno ricadute dopo le cure

Il glifosato - non - causa il Cancro? Cosa ha veramente detto la sentenza Monsanto - tra scienza - politica e informazione. : Ha avuto grande risonanza la condanna inflitta alla Monsanto lo scorso 10 Agosto da un tribunale di San Francisco, che obbliga la multinazionale a risarcire il sig. Dewayne Johnson , in foto, durante ...

Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 27 agosto 2018 : Cancro protagonista a settembre - e gli altri segni? : Oroscopo di Paolo Fox di Oggi, lunedì 27 agosto 2018. Previsioni segno per segno: Gemelli decisamente problematici, Cancro giornata al top, e tutti gli altri segni? (Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 12:12:00 GMT)

Leucemia - via libera in Europa a immunoterapia Car-t : così i linfociti dei giovani pazienti combatteranno il Cancro : La terapia genica con cellule modificate Car-t è stata sperimentata per la prima volta con successo nel 2012, negli Stati Uniti, su una bambina di 7 anni con Leucemia linfoblastica acuta, dai ricercatori dell’Università di Pennsylvania presso il Children Hospital di Philadelphia. Da allora sono partite numerose sperimentazioni in tutto il mondo, i cui risultati hanno portato pochi mesi la Food and Drug Administration (FDA) ad approvare il primo ...

Dieta alcalica : aiuta a combattere il Cancro? : In un articolo pubblicato sul sito dell'Airc (Associazione Italiana per la ricerca sul cancro) si parla della Dieta alcalina. Ecco cosa dice.

John McCain è morto di Cancro/ Ultime notizie Usa : eroe di guerra che odiava Trump - Melania "grazie senatore" : John McCain è morto di cancro, addio al senatore Usa: Ultime notizie, il cordoglio di Trump e Obama. Ma il veterano del Vietnam disse: "Non voglio Donald al funerale"(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 13:26:00 GMT)