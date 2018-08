calcioweb.eu

: Calciomercato #Reggina, la campagna acquisti si conclude con tre innesti - CalcioWeb : Calciomercato #Reggina, la campagna acquisti si conclude con tre innesti - NewsTuttoC : NOTIZIA TC - Robur Siena, Solini in uscita: duello Pisa-Reggina - NotiziarioC : Igea Virtus, firma un attaccante ex Reggina -

(Di giovedì 30 agosto 2018)– Lasi prepara per l’inizio della nuova stagione, il club amaranto spera di disputare un campionato tranquillo e provare ad inserirsi per la zona playoff. Ultime ore diper i club di Serie C, lasta per perfezionare le ultime operazioni: un uomo per reparto. Per la difesa arriva Matteo Solini in prestito dalla Rober Siena, per il centrocampo è stato ultimato lo scambio tra Zibert (ex calciatore amaranto) e Mezavilla mentre per l’attacco l’innesto porta il nome Edoardo Tassi, calciatore di proprietà dell’Ascoli. Sembra sfumare dunque almeno per il momento l’arrivo di Ferdinando Sforzini. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, lasicon treCalcioWeb.