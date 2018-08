Calciomercato | Palladino potrebbe raggiungere Borriello all’UD Ibiza

calcioweb.eu

: Ad #Ibiza va di moda l'italiano: dopo #Borriello contatti anche con #Palladino - GoalItalia : Ad #Ibiza va di moda l'italiano: dopo #Borriello contatti anche con #Palladino - Victormarto3 : RT @GoalItalia: Ad #Ibiza va di moda l'italiano: dopo #Borriello contatti anche con #Palladino - pccpla : RT @GoalItalia: Ad #Ibiza va di moda l'italiano: dopo #Borriello contatti anche con #Palladino -

(Di giovedì 30 agosto 2018) Dopo l’ufficialità del tesseramento di Marcoe le voci su un possibile accordo con Antonio Cassano, poi raffreddatesi nel pomeriggio di ieri, l’UDsta sondando la possibilità di arrivare a Raffaele. L’attaccante napoletano, che ha contribuito alla promozione in Serie A del Crotone nella stagione 2015-16, nell’ultimo anno e mezzo ha giocato in massima serie con la maglia del Genoa, mentre a gennaio è passato in cadetteria allo Spezia. Oggi, a 34 anni compiuti,ro aprirsi le porte per la prima esperienza all’estero.L'articoloall’UDCalcioWeb.