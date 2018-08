Calciomercato Inter | Florentino Perez | ' Volevano prendere Modric gratis'

Calciomercato Inter - senti Perez : 'La società milanese voleva Modric senza pagarlo' : Se il Calciomercato estivo in Spagna ed In Francia si chiuderà domani 31 agosto, negli altri campionati principali europei è già terminato da tempo. Ad esempio in Italia, come in Inghilterra, si è chiuso due settimane fa e la trattativa più chiacchierata, sopratutto negli ultimi giorni di mercato, è stata quella che ha riguardato il centrocampista croato Luka Modric e l'Inter. Il giocatore è stato vicinissimo alla società Interista ma all'ultimo ...

Calciomercato - Inter-Saint Etienne : intesa per Karamoh. Il giocatore riflette : Giocarsi le sue chance all'Inter nonostante una concorrenza agguerrita o andare a giocare con maggiore continuità nel campionato francese? E' questo il dubbio che Yann Karamoh dovrà sciogliere nelle ...

Calciomercato Inter - Pepe chiama Joao Mario al Besiktas : Il Calciomercato in Turchia è ancora aperto e le società stanno facendo il possibile per completare le rose a disposizione dei propri allenatori. Il Galatasaray, ad esempio, è Interessato a Vincent Aboubakar, attaccante camerunense del 1992 in forza al Porto: secondo quanto riportato da O Jogo, l’offerta dei turchi al club portoghese è di 2,5 milioni di euro, mentre al calciatore ne andrebbero 3 a stagione. Il Besiktas, invece, ...

Calciomercato Inter – Da Modric a Joao Mario il passo è breve! E Ausilio ‘perde la memoria’ : Prima della sfida contro il Torino, il ds dell’Inter, Piero Ausilio, ha fatto il punto sul centrocampo nerazzurro e sulla vicenda di mercato legata a Modric Sognava Modric e si è ritrovata con un costoso esubero che risponde al nome di Joao Mario, questa la situazione in casa Inter, nella quale aleggia una sensazione di incompletezza nel reparto centrale del gioco. Il ds Piero Ausilio ha provato a fare chiarezza pochi minuti prima ...

Calciomercato - regna la formula del prestito : nessuno al mondo come l’Atalanta. Milan e Inter le più ‘indebitate’! : Una delle novità più importanti introdotte negli ultimi anni nel Calciomercato riguarda l’abolizione delle comproprietà. Ovvero il cartellino di un giocatore non può più essere di proprietà di due squadre contemporaneamente. Per aggirare questo vincolo, però, le società stanno ricorrendo sempre più spesso alla formula del prestito (secco, con diritto di riscatto o con obbligo di riscatto). L’uso di questa formula consente di ...

Calciomercato Inter - Keita : «Qui anche grazie a Spalletti» : MILANO - " Spalletti ha inciso molto sulla mia scelta di venire all' Inter . Penso sia un tecnico top dal quale posso imparare molto, mi ha spiegato come funzionano le cose qui e sono venuto anche per ...

Calciomercato - Rafinha al Betis a costi bassissimi : rimpianto Inter? : Rafinha si accaserà al Betis di Siviglia dal Barcellona, il calciatore è stato vicino al ritorno all’Inter dopo la scorsa annata “Il Barcellona è prossimo a chiudere la cessione di Rafinha in prestito al Betis”, in Spagna sono certi dell’affare in dirittura d’arrivo. Il centrocampista blaugrana, all’Inter nella passata stagione, si accaserà a Siviglia a costi a dir poco accessibili. Si tratta infatti di ...

Calciomercato Arezzo - preso Belloni dall'Inter : Arezzo - Tramite un comunicato, l' Arezzo ha annunciato "di aver perfezionato l'arrivo del giocatore Niccolò Belloni dall' Internazionale FC. Il centrocampista classe 1994 sarà a disposizione di ...

Calciomercato - dopo la denuncia del Real Madrid : Modric scagiona l'Inter : Florentino Perez resta a mani vuote: Luka Modric scagiona l'Inter. Si risolve con un nulla di fatto il tentativo di denuncia alla FIFA del Real Madrid, che nelle ultime ore aveva provato a procedere ...

Pagellone Calciomercato Serie A 2018-2019 : i voti a tutte le squadre. Juventus stellare - Inter in scia - Roma rinnovata - Napoli fermo : Si è concluso il calciomercato estivo 2018 e non sono mancati i grandi colpi che hanno arricchito la nostra Serie A. Di seguito il quadro completo di acquisti e cessioni delle venti squadre e il Pagellone per le operazioni effettuate. ATALANTA: Mercato giudicato insufficiente da coach Gasperini che si è lamentato dei pochi rinforzi avuti dalla società, impoveritasi invece di uomini importanti come i difensori Caldara e Spinazzola ma anche ...

Calciomercato Inter - guerra col Real Madrid. E Perez tenta Icardi : 'La Gazzetta dello Sport', infatti, rilancia oggi le voci provenienti dalla Spagna secondo cui gli spagnoli si sarebbero riattivati su Mauro Icardi . Una sorta di 'vendetta' per aver tentato Modric o ...

Calciomercato Inter - ufficiale : Pinamonti al Frosinone : MILANO - Andrea Pinamonti si stacca dalla casa madre per la prima volta. E' ufficiale il passaggio dell'attaccante dall' Inter al Frosinone con la formula del prestito secco. La matricola non si è ...

