Calciomercato | il Real Madrid ingaggia Mariano Diaz

Calciomercato - clamoroso dall'Argentina : Dybala al Real. Ma è una bufala? : Mauricio Hidalgo parla di accordo totale tra i club: trasferimento immediato per 180 milioni di euro. Ma il quotidiano argentino smentisce perfino che lavori per loro...

Calciomercato - clamoroso dall'Argentina : Dybala al Real : Secondo Diario Olé ci sarebbe accordo totale tra i club: trasferimento immediato per 180 milioni di euro

Calciomercato : Mariano torna al Real : L’annuncio ufficiale arriverà nelle prossime ore, perché mancano solo gli ultimi dettagli. Mariano, però, può considerarsi a tutti gli effetti un giocatore del Real Madrid. Mundo Deportivo scrive che l’accordo fra le parti è stato raggiunto in maniera definitiva: il club di Florentino Perez ha pagato 22 milioni al Lione per l’attaccante, che firmerà per le prossime cinque stagioni. Il Real Madrid ha esercitato il diritto ...

Calciomercato Real Madrid : Perez pronto a dare l’assalto a Mbappè : Per il Real Madrid la caccia al sostituto di Cristiano Ronaldo è sempre aperta e il presidente Florentino Perez ha pensato a Kylian Mbappè, uno dei protagonisti del Mondiale. Per poter far partire la trattativa, scrive il quotidiano sportivo spagnolo As, Perez deve aspettare il pronunciamento dell’Uefa nei confronti del Psg su presunte violazioni del Fair Play Finanziario, decisione rinviata a lunedì. Nel caso in cui il club francese ...

Calciomercato Real Madrid - si tenta il colpo di coda : i nomi per l’attacco dei Blancos : L’inizio di stagione in casa Real Madrid non è stato entusiasmante, sconfitta in Supercoppa Europea contro l’Atletico Madrid, si fa sempre di più sentire l’assenza di Cristiano Ronaldo ed il club sta lavorando ancora sul mercato per individuare un sostituto all’altezza. Secondo As, ‘Mbappè è ancora possibile’, grazie all’Uefa, il PSG infatti potrebbe ricevere una sanzione per la violazione delle regole del Fair Play ...

Calciomercato - il Manchester City in emergenza portieri : tentativo per Keylor Navas del Real - gli scenari : L'infortunio di Claudio Brav o, portiere di Coppa di Pep Guardiola, ha complicato le cose in casa Manchester City. Il cileno dovrà stare fuori presumibilmente per almeno sei mesi , e quindi per l'...

Calciomercato - Neymar o Mbappè : la strategia del Real Madrid per arrivare a una stella del Psg : In Spagna c'è grande fermento per le ultime battute del Calciomercato. La finestra estiva terminerà il 31 agosto a mezzanotte e i grandi quotidiani pensano che il Real Madrid, orfano di Cristiano ...

Calciomercato Real Madrid - Rodrigo sostituto di CR7? Lopetegui lo vuole - il club ci pensa ma ha dubbi : Sostituire Cristiano Ronaldo, non il compito più semplice del mondo per il Real Madrid. Perso il campione portoghese, trasferitosi alla Juventus nell'ambito del colpo di Calciomercato del secolo, in casa madrilena le ultime ore di trattative sono roventi. ...

Calciomercato Lazio - nuovo assalto del Real Madrid per Milinkovic-Savic : la super offerta [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Lazio – Il Calciomercato della Lazio si è concluso senza il sussulto finale ma il colpo è stato mantenere in rosa Milinkovic-Savic. Forse. Il campionato dei biancocelesti è iniziato con la sconfitta davanti al pubblico amico contro il Napoli ma nelle ultime ore a tenere banco sono nuove voci di mercato. Il Real Madrid cerca ancora un big per sostituire Cristiano Ronaldo e sembra che nella mente di Florentino Perez ci ...

Calciomercato - dopo la denuncia del Real Madrid : Modric scagiona l'Inter : Florentino Perez resta a mani vuote: Luka Modric scagiona l'Inter. Si risolve con un nulla di fatto il tentativo di denuncia alla FIFA del Real Madrid, che nelle ultime ore aveva provato a procedere ...

Calciomercato - dalla Spagna : il Real Madrid punta Icardi : La finale di Supercoppa Europea persa contro i cugini dell'Atletico ha aperto gli occhi a Julen Lopetegui che, prima d'ora, si era sempre mostrato soddisfatto della propria rosa, anche di fronte alla ...

Calciomercato Inter - guerra col Real Madrid. E Perez tenta Icardi : 'La Gazzetta dello Sport', infatti, rilancia oggi le voci provenienti dalla Spagna secondo cui gli spagnoli si sarebbero riattivati su Mauro Icardi . Una sorta di 'vendetta' per aver tentato Modric o ...

Calciomercato - caso Modric : il Real Madrid denuncia l'Inter alla FIFA - i nerazzurri rispondono : Un affare sfumato e la possibilità, in negativo, che non sia ancora finita la querelle tra Inter e Real Madrid. Luka Modric in nerazzurro è stato il sogno del finire dell'estate nerazzurra, eppure il ...

Calciomercato Torino - rinforzo a centrocampo : ufficiale l’arrivo di Roberto Soriano dal Villarreal : Il centrocampista nato a Darmstadt è un nuovo giocatore del Torino, come riporta il sito della società del presidente Cairo Il Torino accoglie Roberto Soriano, è ufficiale infatti l’arrivo del giocatore nato in Germania al club granata. A comunicarlo è una nota apparsa sul sito del club: “Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo con opzione dal Villarreal Club de Fútbol il diritto alle ...