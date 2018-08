Calcio | playoff Europa League 2018-2019 | Copenhagen-Atalanta 4-3 d c r | amara

oasport

(Di giovedì 30 agosto 2018)uscita di scena per l’di Gian Piero Gasperini neldi. I bergamaschi sono stati eliminati dai danesi delai calci di rigore (4-3), dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi sullo 0-0. Tante occasioni sciupate dai nerazzurri, incapaci di capitalizzare la mole di gioco prodotta e scontando gli errori dal dischetto del Papu Gomez e di Andreas Cornelius. E così il sogno europeo degli orobici finisce qui. PRIMO TEMPO – 4-4-2 per il Copenaghen con N’Doye e Fischer in attacco. 3-4-3 per l’che risponde con Pasalic, Zapata e Gomez a formare il tridente offensivo.pericolosa nei primi minuti: colpo di testa di Zapata sulla sponda di Toloi, palla che termina alta sopra la traversa; sinistro di Gomez su assist di Pasalic sulla trequarti ma conclusione strozzata. Al 20′ ...