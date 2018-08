Calcio | i convocati dell’Italia Under21 per le amichevoli con Slovacchia e Albania

Calcio - Nations League 2018-2019 : i possibili convocati dell’Italia per le sfide a Polonia e Portogallo : E’ tempo di esami per l’Italia di Roberto Mancini, che inizia la sua avventura nella Nations League 2019 con due test importanti contro la Polonia di Robert Lewandowski (7 settembre) e il Portogallo di Cristiano Ronaldo (10 settembre). Gli azzurri hanno bisogno di recuperare la fiducia perduta dopo il tonfo contro la Svezia che ha causato l‘esclusione dai Mondiali 2018. E il primo posto nel girone garantirebbe all’Italia ...

Calcio - Nations League 2019 : i possibili convocati dell’Italia per le sfide a Polonia e Portogallo : L’Italia deve risorgere dalle proprie ceneri dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018. Il nostro movimento calcistico è ai minimi storici, siamo crollati nel baratro dopo 60 anni e non sarà facile rialzarsi da qui. Ora però è vietato voltarsi indietro e bisogna guardare soltanto in avanti, cercando di essere ottimisti e provare a ricostruire una Nazionale che sappia entusiasmare e che riesca a ottenere degli importanti risultati in ...

Calciomercato - Real-Milan : Modric tra i convocati : TORINO - C'è anche Luka Modric fra i 30 convocati dell'allenatore del Real Madrid Julen Lopetegui in vista dell'amichevole di questa sera contro il Milan, valida per il XXXIX° Trofeo Bernabeu. Non un ...

Calcio - Europei 2020 : se i convocati dell’Italia… sono panchinari nelle squadre di club. Lo specchio di un declino senza fine : L’Italia sta cercando di rialzarsi dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018, il nostro movimento calcistico ha toccato il fondo, l’anno zero del pallone azzurro è incominciato lo scorso novembre quando la Svezia ci estromise dalla rassegna iridata per la prima volta dopo 60 anni e la risalita sembra particolarmente difficile. Roberto Mancini ha ora l’onere e l’onore di ricostruire una squadra con il chiaro ...

Calcio - Europei 2020 : i possibili convocati dell’Italia. Gli uomini su cui punterà Roberto Mancini : Smaltita la delusione enorme per la mancata qualificazione ai Mondiali 2018, che hanno visto trionfare la Francia in finale contro la Croazia, la Nazionale italiana si proietta verso il prossimo biennio con una parola d’ordine: rifondazione. Il ct Roberto Mancini avrà l’arduo compito di cancellare l’era Ventura e di restituire in breve tempo all’Italia il ruolo che merita in campo internazionale, rinverdendo una ...

Calcio - Europei Under19 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Scamacca - Pinamonti e Kean gli osservati speciali : Dal 16 al 29 di luglio avrà inizio la fase finale degli Europei 2018 Under19 di Calcio, in Finlandia. Otto le squadre partecipanti, divise in due gironi e le prime due si qualificheranno alle semifinali del torneo e ai Mondiali Under20 2019. Le terze classificate accederanno ad uno spareggio di qualificazione alla citata rassegna iridata. Ci sarà anche l’Italia di Paolo Nicolato che, inserita nel gruppo A con Finlandia, Portogallo, ...