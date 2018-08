Calciatore muore a 23 anni | fulminato da un arresto cardiaco

Calciatore 17enne muore durante le vacanze in Grecia. 'Ha fatto un tuffo e non è risalito' : Nicolò Mancin era partito per una vacanza in Grecia con gli amici, ma il suo primo giorno di viaggio è diventato anche l'ulimo della sua vita: il ragazzo, 17 anni, è morto ad Antiparos , isola delle ...

Tragedia a Sassari - muore l’ex Calciatore della Torres Giovannino Oggiano : Il 47enne sassarese, padre di un bimbo, è deceduto al pronto soccorso in circostanze che sono ancora in fase di accertamento. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulle cause della morte che ha lasciato sgomento il mondo dello sport e in particolare quello del calcio sardo.Continua a leggere