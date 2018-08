Calamaro gigante trovato morto in Nuova Zelanda | le immagini fanno il giro del web FOTO

Blastingnews

(Di giovedì 30 agosto 2018) Unè statospiaggiato a Wellington, in. La scoperta dell'essere spiaggiato è firmata da una coppia di fratello, Jack e Daniel Aplic, che come tanti altri appassionati si trovavano sul posto per effettuare delle immersioni marittime, la loro vera passione.Ilnon poteva che non essere visto dalla coppia di fratelli, che all'inizio pare averlo scambiato per uno squalo dalle grosse dimensioni, visto che le due creature si somigliano molto, e da occhi non esperti possono anche essere scambiati.di 4,5 metrispiaggiato. Questi calamari giganti non sono soliti farsi vedere dagli occhi umani, e pertanto su di loro esistono davvero poche informazioni scientifiche, nonché raree informazioni varie.