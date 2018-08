Bugatti Chiron | tutta di Lego e a grandezza naturale E si guida… FOTO e VIDEO

Bugatti - A Monza la Chiron di LEGO in scala 1 : 1 : Dopo aver presentato la Chiron in scala 1:8 a Billund (Danimarca), la LEGO ha scelto il weekend della Formula 1 a Monza per svelare la riproduzione 1:1 della supercar Bugatti. Un milione di pezzi. Un evento unico, che dà il via al tour mondiale del modello composto da un milione di mattoncini di 339 differenti tipologie. Per assemblarlo i tecnici hanno impiegato più di 13.438 ore, hanno realizzato nuovi mattoncini trasparenti (utili per ...

Bugatti Chiron Divo : si intravede la silhouette della nuova hypercar [TEASER] : Non solo: la nuova Bugatti Chiron Divo dovrebbe poter abbinare il propulsore W16 8.0 quadriturbo da 1.480 cv di potenza e 1.600 Nm di coppia ad una trasmissione ereditata direttamente dal mondo delle ...

Bugatti Chiron : l’hypercar da 1.500 CV guadagna il tetto Sky View [FOTO] : Lo scenografico tetto Sky View sfrutta due pannelli in vetro quadristrato capace di regalare nuova luce al bolide Bugatti Fino ad oggi, i fortunati proprietari della Bugatti Chiron, hypercar da 2,5 milioni di euro e 1.500 CV di potenza, non potevano osservare le bellezze del cielo mentre erano all’interno dell’abitacolo della vettura. Ora però, la Casa francese introduce lo speciale Sky View, ovvero un tetto in vetro trasparente in grado ...

Bugatti Chiron - A Pebble Beach debutta con lo Sky View : La Bugatti ha in serbo una sorpresa per Pebble Beach: debutterà infatti negli Stati Uniti lo Sky View, una inedita opzione dedicata alla Chiron. La vettura condividerà il palcoscenico con la Divo, una serie speciale di 40 esemplari con un prezzo di listino di oltre 5 milioni di euro. Due vetri fissi per migliorare il comfort. La precedente Veyron era stata proposta anche nella versione Grand Sport con tetto asportabile, ma questa opzione ...