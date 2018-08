Bugatti - A Monza la Chiron di LEGO in scala 1 | 1

quattroruote

Dopo aver presentato la Bugatti Chiron in scala 1:8 a Billund (Danimarca), la LEGO ha scelto il weekend della Formula 1 a Monza per svelare la riproduzione 1:1 della supercar. Un milione di pezzi. Un evento unico, che dà il via al tour mondiale del modello composto da un milione di mattoncini di 339 differenti tipologie. Per assemblarlo i tecnici hanno impiegato più di 13.438 ore, hanno realizzato nuovi mattoncini trasparenti (utili per racchiudere le luci a Led) e hanno utilizzato 58 tipi di elementi su misura Technic, senza mai applicare colle di alcun tipo. Viaggia a 30 km/h e ha anche la ala mobile. Ma a stupire di più è il powertrain di questa Bugatti Chiron: i suoi 5,3 CV e 92 Nm di coppia le permettono di raggiungere i 30 km/h, composto da 2.304 Power Function Motors, 4.032 ruote dentate e 2.016 assi trasversali.