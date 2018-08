Bufera in Serie B | il Palermo rischia una penalizzazione in classifica

Serie B - partenza nella Bufera : comincia il campionato tra incognite e dubbi : Come l'aquilone che volteggia in un uragano del film Spectre di 007, il campionato di calcio di Serie B decolla questa sera dallo stadio Rigamonti di Brescia nella certezza di doversi misurare con una ...

Ripescaggi : prosegue la Bufera in Serie B - volano denunce ed insulti : bufera Ripescaggi Serie B- “Nell’ambito della questione relativa ai Ripescaggi, il Calcio Catania tutelerà i suoi diritti in tutte le sedi, così come preannunciato ieri dall’Amministratore Delegato Pietro Lo Monaco. Il nostro club comunica di aver affidato gli incarichi ad un team di legali, già all’opera: all’avvocato Federico Tedeschini, coadiuvato dall’avvocato Giuseppe Gitto, è stato conferito mandato per quanto attiene al ...

Blocco ripescaggi in Serie B - adesso è Bufera : “è illegale” : In Serie B sta succedendo davvero di tutto, si è scatenato il caos dopo la decisione di Balata di chiudere ai ripescaggi per la prossima stagione “Abbiamo fatto presente alla Figc che le nostre società si sono espresse per non procedere ai ripescaggi. Noi riteniamo che questa richiesta possa essere accolta per diverse ragioni, soprattutto per il fatto che quest’iniziativa non avrebbe nessuna conseguenza sugli altri campionati. Quindi ...

Bufera dopo il caso Chievo : il Crotone chiede la sospensione dei campionati - Serie A e B potrebbero slittare : Serie A e B potrebbero slittare a causa del caso che ha visto protagonista il Chievo Verona, imputato per plusvalenze fittizie Il Crotone chiede la sospensione dei campionati. Il club calabrese non ci sta e tuona dopo quanto accaduto relativamente all’inchiesta che vede imputato il Chievo Verona per plusvalenza fittizie. Ricordiamo che il club non è stato assolto, ma a causa di un vizio di forma è stata riscontrata ...

Serie C - caos fideiussioni : ecco i 10 club nella Bufera ed a rischio - c’è la Reggina [DETTAGLI] : Serie C, è caos fideiussioni. Novità clamorose per la Serie C e riportate dalla ‘rosea’, interrogativo inquietante e che riguarda le fideiussioni presentate da alcuni club, almeno 10, garantite da una società di intermediazione finanziaria, la Finworld Spa a cui la Banca d’Italia ha negato l’iscrizione all’albo unico. A questo punto anche le fideiussione presentate da queste 10 squadre dovrebbero non essere regolari. I club adesso sperano ...

