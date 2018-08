BOSS ricrea il completo bianco di Michael Jackson in “Thriller”

gqitalia

(Di giovedì 30 agosto 2018) Il 29 agosto di 60 anni fa nasceva “The King of Pop”,, scomparso il 25 giugno del 2009. Il brandin occasione di questa ricorrenza ha deciso di creare una nuova edizione dell’iconico– etichetta Hugo– che nel 1982 l’artista indossò per la cover dell’album “Thriller”. Una pietra miliare della storia della musica e che fino a pochi giorni fa deteneva il primato di album più venduto della storia con oltre 105 milioni di copie (ora sorpassato da The Eagles’ Greatest Hits 1971-1975). Leggi anchecompie 60 anni Si tratta di un abito in edizione limitata – 100 pezzi in tutto il mondo – ognuno numerato individualmente. Realizzata in leggero twill, la giacca prevede un polsino anni ’80 a tre bottoni, revers classici e stretti e lavorazione artigianale interna. I pantaloni dal taglio perfetto hanno la doppia ...