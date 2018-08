: #Borse Europee in calo, Milano -0,19% - CyberNewsH24 : #Borse Europee in calo, Milano -0,19% - TelevideoRai101 : Borse Europee in calo, Milano -0,19% -

Apertura innelle principali. In avvio di seduta Piazza Affari l'indice Ftse Mib segna un -0,19% a 20.721 punti. In ribasso anche Londra -0,58%, Parigi -0,21%, Francoforte -0,39%. Stabile in avvio di giornata lo spread a 272 punti con il rendimento del Btp decennale al 3,12%(Di giovedì 30 agosto 2018)