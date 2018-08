Borsa | in aumento il controvalore degli scambi del 30 08 2018

Salva Benetton - l’aumento delle tariffe e i record in Borsa : ecco cosa ha dato Salvini ad Autostrade col suo sì al decreto : Il titolo volava a Piazza Affari e in Via Antonio Nibby 20, a Roma, si stappò lo spumante, quel 21 maggio 2008. Quella mattina il governo Berlusconi aveva presentato alla Camera un emendamento che sbloccava la convenzione stipulata 7 mesi prima tra Autostrade per l’Italia e l’Anas. Pochi minuti dopo le azioni di Atlantia, della cui galassia fa parte Aspi, erano schizzate ai massimi da 5 anni perché la norma dava il via libera ...

Delude numero nuovi abbonati - NetFlix crolla in Borsa. Aumento inferiore ad attese : NetFlix Delude le attese. Il colosso della tv in streaming chiude il secondo trimestre con 5,14 milioni di nuovi abbonati, un milione in meno delle previsioni di Wall Street. E crolla in Borsa: dopo un rally durato settimane i titoli NetFlix, che sono raddoppiati dall'inizio dell'anno, arrivano a perdere il 14,6% nelle contrattazioni after hours. Il pieno di utili e ricavi della società non basta a rassicurare gli osservatori. I ricavi ...

Milan - Li Yonghong non ha ancora rimBorsato a Elliott i 32 milioni dell'aumento di capitale : ancora niente, il futuro del Milan resta un rebus . Al momento, con le banche asiatiche e italiane ormai chiuse, non risulta che il proprietario rossonero Li Yonghong abbia rimborsato a Elliott i 32 ...