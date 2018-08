Blocco per Diesel Euro 4 | Rainieri bacchetta la Regione | ' Meglio limitarlo agli Euro 3 e

Giorgia Meloni - sul Blocco della nave Diciotti sostegno a Salvini : 'Lo indagano perché difende le frontiere' : Giorgia Meloni si è schierata al fianco di Matteo Salvini sul blocco della nave Diciotti nel porto di Catania. La nave della Guardia Costiera ha ancora a bordo 150 persone, dopo aver fatto sbarcare ...

Niente più sBlocco del bootloader su alcuni smartphone Xiaomi per installare MIUI 10 Beta : Non è più necessario, almeno per alcuni smartphone Xiaomi, sbloccare il bootloader per installare la versione Beta di MIUI 10. L'articolo Niente più sblocco del bootloader su alcuni smartphone Xiaomi per installare MIUI 10 Beta proviene da TuttoAndroid.

Crollo Ponte Genova : Blocco dei mezzi pesanti sui viadotti a rischio per fare verifiche [DETTAGLI] : “blocco dei mezzi pesanti su tutti i viadotti a rischio per 30 giorni, così da dare modo ai tecnici di provvedere alle necessarie verifiche sullo stato e la sicurezza delle infrastrutture. E impiego del genio militare – non di privati – per realizzare a stretto giro le verifiche necessarie insieme ai gestori, così da minimizzare l’impatto sul traffico. Queste le richieste del Codacons all’indomani della tragedia che ...

Tripodi Art1 : "Blocco Piano Periferie - scelta scellerata del Governo" : ... chiarendo la posizione di tutte le singole forze politiche e dei loro rappresentanti ed impegnando tutto il territorio in una battaglia politica comune utile per il suo sviluppo e la sua crescita ...

Fondi periferie - sindaci veneti della Lega al governo : “Provvedimento drammatico - ripensateci. Il Blocco è problema serio” : Mario Conte, sindaco leghista di Treviso, ci sarà. Il suo colLega di partito, Massimo Bergamin, primo cittadino di Rovigo, invece manderà a rappresentarlo il vice Andrea Bimbatti, di Forza Italia. Di fronte alle decisioni del governo di congelare per due anni i Fondi destinati alle periferie della grandi città, i rappresentanti leghisti non si sfilano dalla protesta dei sindaci delle città capoluogo del Veneto che alla vigilia di Ferragosto si ...

Blocco dei fondi a Riace - lettera del sindaco di Ginevra : “Solidarietà per la protesta contro le politiche disumane” : “sindaco, caro fratello”. Inizia così la lettera che il sindaco di Ginevra Remi Pagani ha inviato al sindaco di Riace Mimmo Lucano che in questi giorni sta protestando con il ministero dell’Interno e con la prefettura di Reggio Calabria per il Blocco dei finanziamenti destinati ai progetti di accoglienza dei migranti. Dalla città svizzera – uno dei comuni dove si registra la qualità della vita più elevata al mondo – al piccolo ...

Blocco dei fondi per le periferie urbane - Ferro : 'rischio conseguenze gravissime' : Wanda Ferro, che prosegue: "Siamo di fronte ad un esempio di schizofrenia politica che ha effetti devastanti per chi necessita di programmare in maniera efficace il futuro dei propri territori. ...

Il Blocco del bando periferie preoccupa i sindaci gialloverdi. Nogarin (M5s) : "Correttivo peggiore della toppa" : Il congelamento del bando periferie scatena le polemiche dentro e fuori dall'alleanza gialloverde. Da Vicenza a Livorno, i sindaci in quota Lega e M5s non ci stanno, ed esprimono preoccupazione per l'emendamento al decreto Milleproroghe che blocca fino al 2020 gli 1,6 miliardi che il governo Gentiloni aveva destinato a progetti di riqualificazione urbana di un centinaio di comuni. Per il primo cittadino di Livorno Filippo Nogarin, sentito dal ...

Blocco del fondo per le periferie - che cosa significa? : (Foto: Simone Cosimi) Il Senato ha appena sospeso per due anni il fondo per la riqualificazione delle periferie, approvato durante il governo Renzi e poi da quello Gentiloni. (ma il testo dovrà passare alla Camera dopo l’estate). Il denaro, poco meno di 1,6 miliardi di euro, è stato dirottato verso un altro tipo di finanziamento che metterà i Comuni in condizione di usare le eccedenze di bilancio bloccate dal patto di stabilità. Il patto ...

La voce della Politica Patriciello sul Blocco del piano periferie : Stiamo parlando – spiega Patriciello – di cifre importanti: oltre 2 miliardi di euro, un danno enorme non solo per i 96 Comuni coinvolti, ma per l'intera economia dei territori interessati. Penso ai ...

Bando periferie rinviato - Anci : 'SBlocco in Conferenza unificata' : La vicenda del Bando periferie, tutto rinviato al 2020 con il Milleproroghe, potrebbe risolversi in una Conferenza unificata: la proposta è in una lettera del presidente Anci Antonio Decaro al premier ...

Un miliardo per investimenti su territori con sBlocco fondi per enti locali e regioni : Tempo medio di lettura: 1 minuto 'Nuove risorse per sistemare scuole, strade e infrastrutture : ringrazio il governo, in particolare il vice ministro all'economia Massimo Garavaglia, e i senatori Daisy Pirovano e Massimiliano Romeo che hanno presentato e fatto approvare un emendamento che sblocca un miliardo di euro per investimenti regionali'. Lo ...

Save the Children - 100 bambini a rischio ogni giorno per il nuovo Blocco delle forniture di combustibile al varco di Karem Shalom : Gaza Il blocco delle forniture di combustibile per Gaza scattato da ieri presso il principale varco israeliano di Kerem Shalom, secondo blocco in meno di un mese, mette a gravissimo rischio il ...

Castellammare - San Leonardo : Blocco operazioni - liste anche a 10 giorni : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Ladri in azione a Ponte Persica, furto con scasso in una farmacia di via Pozzillo Castellammare - San Leonardo, approvato il progetto esecutivo per la ...