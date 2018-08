Bimba muta di 11 anni morta in auto sotto al sole dimenticata dalla mamma | «Non poteva

MUORE Bimba muta DIMENTICATA IN AUTO DALLA MADRE/ Era rimasta chiusa con 38 gradi all'esterno : Usa, MUORE BIMBA MUTA DIMENTICATA in AUTO DALLA MADRE: la piccola, di 11 anni, rimasta chiusa con 38 gradi all'esterno. La tragedia a Suffolk County, nello Stato di New York(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 02:05:00 GMT)

Bimba muta dimenticata dalla mamma in auto - muore sotto il sole : “Non poteva chiedere aiuto” : La tragedia è avvenuta a Suffolk County, nello Stato di New York, dove negli ultimi giorni le temperature esterne hanno toccato i 38°. La piccola, di 11 anni, sarebbe stata impossibilità a chiedere aiuto visto il suo handicap.Continua a leggere

