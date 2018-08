Biagio Antonacci | «Se capisco le donne lo devo a mia madre»

Biagio Antonacci - il video da autostoppista fa impazzire i fan : Foto: Ufficio Stampa Il post su Instagram fa il pieno di like Una vacanza in autostop, zero costi e tanta libertà è il sogno di tanti adolescenti che in questo modo hanno girato mezzo mondo. Ora c'è un uomo, non più adolescente, anche se di aspetto molto giovanile, che prova con il classico pollice alzato a fermare qualche automobilista: è Biagio Antonacci. Occhiali da sole, ...

Audio e testo del duetto di Biagio Antonacci e Rosario Fiorello in Mio Fratello Beach Version : e Beppe? : Dopo aver collaborato al video del brano, si sono ritrovati a cantarlo insieme: il duetto di Biagio Antonacci e Rosario Fiorello ha fatto il suo esordio in radio venerdì 13 luglio e il giorno successivo su Spotify, come nuovo singolo estivo del cantautore di Rozzano che ha deciso di puntare ancora sul terzo estratto dal suo ultimo album Dediche e Manie. Stavolta, però, realizzandone una nuova Versione a due voci. Se in quella originale ha ...

Biagio Antonacci - la drammatica infanzia : 'Come ero ridotto'. Non arrivava alla fine del mese : Biagio Antonacci parla della sua triste infanzia. Reduce dal successo del suo ultimo album, Dediche e manie , e del relativo tour, è stato intervistato da Vanity Fair . Figlio di Paolo Antonacci, di ...

Biagio Antonacci dalla rivincita dei ‘terroncelli’ all’amore per Paola : “Conosco il razzismo e la povertà” : Biagio Antonacci ha concluso di recente il suo Dediche e Manie Tour nei palazzetti, sta già pensando a nuovi progetti e intanto si gode un periodo di relativa calma: il cantautore di Rozzano, che ha girato l'Italia nell'ultimo anno per presentare i brani del più recente album in studio, compirà 55 anni il prossimo 9 novembre e in vista di questo traguardo ha stilato un bilancio anticipato della sua vita dalle pagine di Vanity ...

Biagio Antonacci e le sue prime volte : 'Quando il marito di Mara Maionchi mi disse 'Fai schifo'' : In un mondo 'in cui dominano l'ipocrisia e la preoccupazione del giudizio altrui', Biagio Antonacci, intona il proprio inno alla libertà. A quasi 55 anni, reduce da un disco e da un tour trionfali, si ...

Biagio Antonacci : «Sono schiavo dell’amore» : Un estratto del servizio di copertina del numero 28 di Vanity Fair, in edicola fino al 18 luglio Sarà che più si invecchia, più affiorano ricordi lontanissimi: «Vengo da un ghetto alle porte di Milano in cui noi ragazzi, una tribù, ci sentivamo alternativamente i protagonisti della Via Pál di Molnár o i Greasers della 56a strada raccontati da Francis Ford Coppola. Dicevi: “Sono di Rozzano”, e vedevi i volti della gente di città deformarsi, i ...

