BE | protesta contro trasferimento studi radio a Zurigo

Orban a Milano per l’incontro con Salvini A piazza San Babila migliaia in protesta : E’ iniziato in prefettura a Milano l’incontro fra il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e il premier ungherese Viktor Orban. Orban, con cravatta verde, è appena arrivato nella sede della prefettura. Sul tavolo dell’incontro la gestione dell’immigrazione in Europa, ma anche temi economici e politici. Intanto la Milano a favore dell’accoglienza e dell’integrazione si sta riunendo in piazza San Babila in segno di protesta. ...

Milano : tutto pronto per l'incontro Salvini-Orban Sinistra e associazioni in piazza per protestare : Il ministro dell'Interno e il premier ungherese si incontreranno in Prefettura, in piazza San Babila è prevista una manifestazione di protesta

I 100 migranti della Diciotti a Rocca di Papa - clamorosa protesta contro il Vaticano : bomba scabbia : ... cattolico: 'Stimo Francesco - afferma al Corriere della Sera - ma sono certo che non conosce la realtà di Mondo Migliore'. D'altronde, a Rocca di Papa da 2 anni soggiornano altri 300 profughi e l'...

Leghisti in spiaggia contro gli ambulanti a Castellaneta marina - in provincia di Taranto. I bagnanti protestano : "Fascisti" : Urla e rissa sfiorata sulla spiaggia di Castellaneta marina, in provincia di Taranto, dove un gruppo di Leghisti, guidati dal deputato del Carroccio Rossano Sasso, ha organizzato un sit-in per protestare contro "gli abusivi di giorni e stupratori di sera". Il riferimento è al tentativo di violenza sessuale nei confronti di una 17enne che si è verificato due giorni fa proprio nel comune pugliese.Il sit-in è poi degenerato ...

Incontro Salvini-Orban : la "protesta col pallone" della squadra di rifugiati : Martedì i giocatori della "St Ambroeus Fc", prima equipe di rifugiati a iscriversi in Figc, si alleneranno davanti alla Prefettura, sede del contestato faccia a faccia

Imbarcazione Diciotti senza luogo di sbarco - Salvini protesta contro Malta : Da circa quattro giorni l'Imbarcazione Diciotti si trova in prossimità delle coste di Lampedusa, trasportando circa 177 migranti provenienti dalla Libia, in attesa di sbarcare in un porto sicuro: Malta sembrerebbe impraticabile, mentre l'Italia viene consigliata come luogo di sbarco. Matteo Salvini protesta aspramente, imponendo l'intervento dell'UE e, se così non fosse, provvederà a far rientrare gli immigrati in Libia. La Capitaneria italiana ...

protesta dei lavoratori Google contro una versione censurata in Cina : Protesta di oltre 1400 lavoratori di Google contro la possibilità di censura del sito, come richiesto dalla Cina. L'azienda infatti starebbe valutando l'idea di rispettare le richieste del governo cinese. Una lettera è stata rivolta ai dirigenti affinchè rivedano i criteri etici dell'azienda.Il New York Times, che è riuscito ad avere una copia della lettera, dà voce ai dipendenti del colosso, che si lamentano anche del modo in cui hanno ricevuto ...

Israele : protesta contro 'Stato-Nazione' : ANSAmed, - TEL AVIV, 12 AGO - Decine di migliaia di persone hanno dimostrato ieri sera a Tel Aviv, per il secondo sabato consecutivo, contro la legge su Israele 'Stato Nazione' del popolo ebraico, ...

Blocco dei fondi a Riace - lettera del sindaco di Ginevra : “Solidarietà per la protesta contro le politiche disumane” : “sindaco, caro fratello”. Inizia così la lettera che il sindaco di Ginevra Remi Pagani ha inviato al sindaco di Riace Mimmo Lucano che in questi giorni sta protestando con il ministero dell’Interno e con la prefettura di Reggio Calabria per il Blocco dei finanziamenti destinati ai progetti di accoglienza dei migranti. Dalla città svizzera – uno dei comuni dove si registra la qualità della vita più elevata al mondo – al piccolo ...

I No Muos protestano davanti al carcere di Gela contro la reclusione di Turi Vaccaro : L'opposizione, che ha interessato la politica locale e nazionale, è stata portata avanti nelle aule di tribunale, nelle sale convegni, nelle strade... ed anche con atti concreti, anche se solo ...

L’Arabia Saudita ha espulso l’ambasciatore del Canada per protesta contro le “interferenze” nei suoi affari interni del governo canadese : L’Arabia Saudita ha espulso l’ambasciatore canadese e ha richiamato il suo ambasciatore in Canada per protesta contro le “interferenze” del governo canadese nei suoi affari interni. La notizia è stata data con alcuni tweet del ministero degli Esteri Saudita, che The post L’Arabia Saudita ha espulso l’ambasciatore del Canada per protesta contro le “interferenze” nei suoi affari interni del governo ...

Rassegna 3.8. Copenaghen approva legge contro il burqa in pubblico : esplode la protesta : Il Messaggero Economia . Alitalia tornerà compagnia di Stato: l'operazione ora è possibile. BsNews Interni . Brescia e Nave cercano Manuela Bailo: manca da casa da sabato. La 35enne non dà sue ...

Barricate di rifiuti al centro storico - residenti protestano contro la sistemazione dei container : Rivolta in vico Croce al Lavinaio, dove i cittadini hanno rovesciato rifiuti in strada e innalzato Barricate con i cassonetti dei rifiuti. Poco dopo le 17, la stradina a ridosso di Porta Nolana, è ...