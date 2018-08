Battlefield V | un video gameplay mostra la versione PC in azione con tutta la potenza di

Battlefield V si mostra in un nuovo video di gameplay tratto dalla closed alpha : In questi giorni si sta tenendo una sessione privata di alpha testing di Battlefield V, e se non siete stati tra i fortunati a potervi partecipare ma volete comunque dare un'occhiata a come si presenta il gioco nel test, potete godervi un corposo video di gameplay pubblicato su YouTube nelle ultime ore.Come riporta Gaming Bolt, nel video possiamo assistere a una partita nella modalità Conquista ambientata nella mappa Fall of Norway, e l'intero ...

Primi video della Closed Alpha di Battlefield 5 mostrano gameplay e armi : Finalmente da oggi 28 giugno è disponibile per pochi fortunati la Closed Alpha di Battlefield 5. Un ristretto numero di giocatori hanno ricevuto l'invito via Origins per provare il titolo in anteprima. Per un numero limitato di giorni potranno provare due modalità di gioco e due mappe diverse. Parliamo della modalità Conquista e della Grand Operation in Norvegia. Inoltre in Grand Operation ci sono due ulteriori modalità, Airborne e ...