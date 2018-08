Battiti Live 2018 | Bari Pagelle tappa finale | da J-Ax a Michele Bravi | i top della serata

Battiti Live 2018 - Bari/ Cantanti e diretta finale : Alan Palmieri : "Un'esperienza indimenticabile" (30 Agosto) : Battiti Live 2018 Bari, Cantanti e diretta 30 agosto: sul palco saliranno J-Ax, Cristiano Malgioglio, Francesca Michielin, Elodie, Michele Bravi e Mihail.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 00:11:00 GMT)

LE VIBRAZIONI / Francesco Sarcina - a Bari il successo tra passato e presente (Battiti Live) : Le VIBRAZIONI, Francesco Sarcina ha rivelato come la band abbia dimostrato ancora una volta di aver ritrovato l'entusiasmo dopo i problemi degli anni passati. (Battiti Live)(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 00:08:00 GMT)

THOMAS BOCCHIMPANI / "Per i miei 18 anni ho festeggiato con la cosa più bella - la musica" (Battiti Live) : THOMAS BOCCHIMPANI, su internet è incredibile il boom di ricerche ecco il motivo che ha spinto il pubblico a muoversi sul giovane artista. L'incontro con Red Canzian (Battiti Live)(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 23:59:00 GMT)

Negrita / Video - protagonisti sul palco di Bari e sui social : il pubblico in estasi (Battiti Live 2018) : Ultima tappa per il Battiti Live 2018, che sceglie Bari per far esibire i Negrita: "In realtà c'eravamo già stati", precisano loro, "abbiamo debuttato con Radionorba".(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 23:47:00 GMT)

Mihail Sandu / La tournée italiana al via il prossimo ottobre : le date di Roma e Milano (Battiti Live) : Mihail Sandu è l'artista rivelazione dell'anno e con le sue canzoni è riuscito a conquistare anche il nostro paese. Un successo straordinario e totalmente inaspettato. (Battiti Live)(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 23:32:00 GMT)

GUE PEQUENO/ Foto : "Ho tanti featuring da giocarmi" - nuove collaborazioni in arrivo? (Battiti Live) : Gue PEQUENO sta vivendo un grande momento con il suo nuovo album "Sinatra". Tornerà negli store più importanti del nostro paese per incontrare i fan. (Battiti Live)(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 23:18:00 GMT)

THE KOLORS / La gaffe di Alex su Instagram : "Sembriamo mongoloidi" - ma i suoi fan... (Battiti Live 2018) : I The KOLORS saliranno sul palco del Battiti Live 2018 in occasione della tappa conclusiva di Bari in onda questa sera, giovedì 30 agosto, su Italia 1.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 23:04:00 GMT)

J-AX/ La pausa dai live e il nuovo disco : "Non ho tempi - per fortuna non ho scadenze" (Battiti Live 2018) : J-AX, questa sera sul palco di Battiti Live 2018 per la tappa conclusiva di Bari, ha annunciato di voler dire momentaneamente addio ai concerti Live per dedicarsi alla scrittura del...(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 22:32:00 GMT)

Battiti Live 2018 - Bari/ Cantanti e diretta finale : "Danzando danzando" con Cristiano Malgioglio (30 Agosto) : Battiti Live 2018 Bari, Cantanti e diretta 30 agosto: sul palco saliranno J-Ax, Cristiano Malgioglio, Francesca Michielin, Elodie, Michele Bravi e Mihail.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 22:22:00 GMT)

CARL BRAVE E FRANCESCA MICHIELIN/ "Avevo bisogno di una voce clamorosa e ho scelto lei" (Battiti Live 2018) : CARL BRAVE e FRANCESCA MICHIELIN infiammeranno la piazza di Bari con la loro "Fotografia" in occasione della serata conclusiva del Battiti live 2018 in onda su Italia 1.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 22:21:00 GMT)

Biondo / Doppia disavventura sul treno : "Ho perso tutti i bagagli!" (Battiti Live 2018) : Biondo sarà tra i protagonisti della tappa a Ostuni del Battiti Live 2018. In occasione del Festival il cantante ha ritirato il Disco d'Oro per la sua “Dejavu”.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 22:08:00 GMT)

CRISTIANO MALGIOGLIO / Lo scontro con con Aida Nizar : "C'è bisogno di fare questo finto show?" (Battiti Live) : CRISTIANO MALGIOGLIO, il noto paroliere sarà ancora una volta protagonista del Grande Fratello Vip ma stavolta nei panni dell'opinionista e non in quelle del concorrente (Battiti Live)(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 21:52:00 GMT)

IRAMA/ Sui social l'augurio di Stash in uno scatto da non perdere : "Buon viaggio fratello" (Battiti Live 2018) : IRAMA, vincitore dell'ultima edizione di Amici, sarà tra i protagonisti dell'ultima puntata di Battiti Live 2018 in onda questa sera, giovedì 30 agosto, su Italia 1.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 21:33:00 GMT)

ELODIE E MICHELE BRAVI / Il successo di Nero Bali : "È nato dalla spontaneità" (Battiti Live) : ELODIE e MICHELE BRAVI sono pronti ancora una volta a emozionare il pubblico italiano stavolta però insieme. Alla fine di agosto i due saranno protagonisti su Italia 1 (Battiti Live)(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 21:24:00 GMT)