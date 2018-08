Barcellona | Rafinha sempre più vicino al Betis

Inter - Rafinha poteva tornare : apertura dal Barcellona - ma Valverde ha bloccato tutto : Uno dei principali protagonisti della cavalcata che ha portato l'Inter al quarto posto lo scorso anno, con conseguente ritorno in Champions League dopo sette anni di assenza, è stato sicuramente Rafinha Alcantara. Il fantasista brasiliano, arrivato dal Barcellona a gennaio, dopo un mese di ambientamento legato anche al recupero dal brutto infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori dai campi per più di un anno, ha preso in mano la squadra ...

Inter - Braida allontana Rafinha : “non sarà ceduto dal Barcellona” : CALCIOMERCATO– L’Inter non acquisterà Rafinha, parola del ds del Barcellona, Ariedo Braida: “molto probabilmente si fermerà qui, – ha spiegato l’ex dirigente del Milan a Radio Sportiva – ha grandi qualità e giocate importanti. Veniva da una stagione travagliata ma è un giocatore che può fare la differenza, ha un piede dolce, quasi magico che ti fa vincere le partite”. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE ...

Braida - Rafinha rimane a Barcellona : ANSA, - ROMA, 13 AGO - La bella prova di ieri contro il Siviglia sembra aver convinto il Barcellona a tenersi Rafinha, nonostante qualche giornale locale scriva che l'Inter, viste le difficoltà per ...

Barcellona - il presidente Bartomeu agita il mercato : "Non è chiuso". Gli intrecci : Pogba - Rabiot e... Rafinha : Il numero uno blaugrana non fa nomi, ma lascia intendere che il club tornerà sul mercato nelle prosisme due settimane

Braida ed il mercato del Barcellona : Rabiot - Pogba e Rafinha - il punto : Rabiot, Pogba e Rafinha sono solo alcuni dei calciatori che ancora sono sulla bocca di tutti in chiave calciomercato, le ultime da casa Barcellona “Seguiamo molti giocatori, ma quelli da Barça stanno tutti in una mano. Rabiot è uno che ha dimostrato di avere qualità, chi vivrà vedrà. Su Pogba non penso che ci muoveremo, ma si tratta di un giocatore assoluto. Oggi si parla più di soldi che di calcio ma in campo vanno i giocatori. ...

Barcellona - Rafinha lancia messaggi all’Inter : “mi piacerebbe tornare - ho vissuto mesi stupendi in nerazzurro” : Il centrocampista del Barcellona ha parlato del suo passato all’Inter, confermando come non avrebbe nulla in contrario a tornare in nerazzurro “Ho passato mesi stupendi all’Inter e avrei voluto continuare a giocare nell’Inter, mi piacerebbe tornare lì ma ora sono un giocatore del Barcellona. Il mio obiettivo è giocare, qualunque giocatore vorrebbe giocare. Non so se qui o altrove ma vorrei giocare”. Il ...