Bankitalia crea un portafoglio di Titoli di Stato cinesi

Blastingnews

: Cina, Bankitalia crea portafoglio per titoli di Stato cinesi - infoiteconomia : Cina, Bankitalia crea portafoglio per titoli di Stato cinesi - giovannisarubbi : Cina, Bankitalia crea portafoglio per titoli di Stato cinesi #cina #russia #brics #brasile #india #sudafrica - AS3691 : Bankitalia crea un portafoglio in renminbi per i titoli di Stato cinesi -

(Di giovedì 30 agosto 2018) L'ex Celeste Impero VIDEO, la Cina, convertitasi solo negli ultimi anni ad una particolare forma di economia di mercato di stampo socialista sta, pian piano, diventando una potenza economica mondiale con cui tutti gli altri Paesi devono fare i conti. Ecco perché anche il nostro ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni Tria, è partito per una importante missione governativa nella Repubblica Popolare cinese. E, a quanto affermato dallo stesso ministro, il primo giorno di questa importante missione ha dato dei risultati molto positivi che dovrebbero contribuire a far crescere anche l'economia italiana. Anche se, per il momento, la principale novita' riguarda la costituzione da parte della Banca d'Italia di un nuovodididenominato in renmimbi o yuan, le due denominazioni della moneta cinese. Le dichiarazioni di Tria Parlando ad una ...