Bank of England | frena la crescita della massa monetaria e dei prestiti ad agosto

Commento di State Street sulla decisione di politica monetaria della Bank of England : Commento di Graf : "L'aumento dei tassi di interesse e il messaggio lanciato oggi del MPC sono in linea con le attese di mercato alla vigilia di questa cruciale riunione politica. La Bank of England ...

Bank of England alza i tassi allo 0 - 75% : La banca d'Inghilterra ha alzato, con l'unanimità del comitato di politica monetaria, il tasso d'interesse a 0,75% da 0,50%. I membri del comitato ritengono necessarie altre strette monetarie.

Bank of England alza i tassi allo 0 - 75% : Teleborsa, - La Bank of England , BoE, ha aumentato i tassi di interesse portandoli dallo 0,50% allo 0,75% e ha mantenuto invariato il piano di acquisto di asset, Quantitative Easing ,. L'ultimo ...

Tassi : perché la Bank of England potrebbe sorprendere i mercati : 'Lungo la strada, potremmo avere un'hard Brexit e chissà, gli Stati Uniti potrebbero aumentare i Tassi troppo aggressivamente e causare rallentamento dell'economia globale. La Banca d'Inghilterra ha ...

Bank of England pronta ad aumentare i tassi : Per quanto riguarda l'economia, la ripresa della crescita nel secondo trimestre è proseguita, sebbene le vendite al dettaglio di giugno siano state deludenti, con un calo delle vendite - escluse le ...

Sterlina scivola a minimo in sette mesi per Bank of England e timori Brexit : La Sterlina è scesa al minimo in sette mesi nei confronti del dollaro, nella sessione odierna, dopo che il vice governatore della banca centrale del Regno Unito, Jon Cunliffe, ha lanciato un allarme ...

Bank of England : 'Famiglie morose in pericolo se c'è recessione' : Cunliffe ha avvertito che alcune famiglie hanno raggiunto livelli preoccupanti di debito, che potrebbe trascinarle in una crisi se l 'economia impenna. ', Il debito delle famiglie è, abbastanza ...

Regno Unito - la Bank of England lascia i tassi allo 0 - 50% : Teleborsa, - Nulla di fatto in materia di politica monetaria nel Regno Unito. La Bank of England , BoE, ha lasciato invariati i tassi di interesse allo 0,50% e ha mantenuto invariato il piano di ...