“Avevano trovato casa” Strage di cani | dieci cuccioli avvelenati Come e dove è

(Di giovedì 30 agosto 2018) Un episodio aberrante che lascia tutti senza parole. È del 29 agosto il video choc diffuso sul social Facebook dall’associazione animalista di Capo d’Orlando, ‘Musetti Randagi’, che ritraerandagi, morti per avvelenamento in una strada di campagna di contrada San Filippo, nel territorio di Furnari, in provincia di Messina. “Quanto accaduto nel comune di Furnari.sono statida un agente fosforico, si sospetta che sia stata utilizzata anche la stricnina, ma sarà l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia a confermare il veleno utilizzato per questo terribile crimine. Queste povere anime avevano. Così in una nota Emanuela Bignami, responsabile nazionale randagismo di Animalisti Italiani onlus. “È l’ennesima storia di crudeltà – scrive in una nota – contro i nostri amici fratelli senza voce, ...