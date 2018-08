Autostrade avvertì | ponte non sicuro ' Comunicazione ordinaria' spiega la società Nuovi

"Autostrade aveva avvertito il ministero che il ponte Morandi non era sicuro". Il documento pubblicato dall'Espresso : Autostrade per l'Italia già a febbraio aveva segnalato al ministero delle Infrastrutture problemi di sicurezza per il ponte Morandi a Genova. In una lettera datata 28 febbraio 2018 di cui ha pubblicato un'anticipazione L'Espresso, il direttore delle manutenzioni del gruppo, Michele Donferri Mitelli, metteva in guardia ministero e Provveditorato sui rischi per la sicurezza legati al ritardo dell'approvazione del ...

