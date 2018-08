Autostrade 7 mesi fa : "Servono interventi urgenti al ponte Morandi" : Autostrade 7 mesi fa: "Servono interventi urgenti al ponte Morandi" La lettera pubblicata da L'Espresso, con cui il direttore delle manutenzioni di Autostrade sollecitava i lavori, mostra che dal 28 febbraio società, ministero delle Infrastrutture e Provveditorato alle opere pubbliche di Genova sapevano dei problemi di ...

“Il ponte Morandi non è sicuro”. Spunta una lettera di Autostrade - il Ministero sapeva tutto (da mesi) : Una lettera “che mette in guardia il Ministero delle Infrastrutture sui rischi per il ritardo nell’approvazione del progetto esecutivo di rinforzo del ponte”. A portarla alla luce, a circa due settimane dal crollo del ponte Morandi a Genova, è stato il settimanale L’Espresso sul proprio sito online. lettera firmata dal direttore della manutenzione di Autostrade, Michele Donferri Mitelli. “Si tratta di una ordinaria ...

Crollo Genova - da Autostrade 500 milioni per la ricostruzione : “Entro 8 mesi un nuovo ponte” : Il cda di Autostrade per l'Italia si è riunito per la prima volta dopo il Crollo del ponte Morandi di Genova. Stanziati subito 500 milioni di euro da destinare alle famiglie sfollate e delle vittime e per il ripristino della viabilità: "Entro 8 mesi costruiremo un nuovo ponte in acciaio".Continua a leggere

"Il nuovo ponte entro 12 mesi In acciaio - lo pagherà Autostrade" : "Cerchiamo di stare entro i 12 dodici mesi, quindi per agosto 2019. Se riusciamo è una grande cosa". Il viceministro ai Trasporti e alle Infrastrutture Edoardo Rixi, intervistato da Affaritaliani.it, annuncia che il nuovo ponte a Genova al posto del viadotto Morandi crollato il 14 agosto... Segui su affaritaliani.it

