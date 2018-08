: #Austria: militari a supporto Frontex - CyberNewsH24 : #Austria: militari a supporto Frontex - TelevideoRai101 : Austria: militari a supporto Frontex - RobertoMeoni : RT @RadioLondra_: L'Austria propone l'uso dei militari a supporto di Frontex -

Il presidente di turnoco del Consiglio Difesa Ue, il ministro Mario Kunasek, presenterà oggi ai suoi omologhi dei 28, riuniti a Vienna, un documento con cui propone che idei Paesi europei siano impiegati adi(quindi sotto guida civile), per logistica, trasporto e ricognizioni, e in casi particolari, anche in operazioni di controllo delle frontiere esterne, per contenere i flussi migratori. Lo ha appreso l'Ansa da fonti diplomatiche.