Audi PB18 e-tron | quando la supercar diventa elettrica

(Di giovedì 30 agosto 2018) La storia recente dell’trong> è colma di prototipi, soprattutto elettrici. Una scelta coerente con il percorso di elettrificazione intrapreso dalla Casa di Ingolstadt che tra pochi mesi farà debuttare sul mercato europeo la e-, ovvero il primo modello a emissioni zero della sua storia. In attesa di misurarsi con Tesla e tutti gli altri,trong> ha deciso di mostrare la sua interpretazione (assai radicale) delladel futuro alla Pebble Beach Automotive Week di Monterey, in California. Si chiamatrong>trong> e-e ha tutti i crismi delle berlinette più estreme, come la generosa impronta a terra e il ridotto sviluppo verticale. È stata disegnata nel nuovo Centro Stiletrong> di Malibu, traendo ispirazione dalle auto da corsa che hanno vinto più volte a Le Mans, mentre lo sviluppo è stato affidato adtrong> Sport la sezione specializzata nei modelli ad alte prestazione. Quanto al ...