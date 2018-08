“Attenti!” Crolla il tetto di una chiesa in pieno centro Dove è successo

caffeinamagazine

(Di giovedì 30 agosto 2018) Tragedia sfiorata al Foro romano,ha ceduto la volta delladi San Giuseppe dei Falegnami in Clivo Argentario. Sul posto i carabinieri del Comando Piazza Venezia, che hanno chiamato anche Vigili del Fuoco e 118. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito fortunatamente, perché, come ha riferito il parroco ai militari intervenuti, laera chiusa nel momento in cui la volta èta. Una prima informativa dei vigili del fuoco è attesa a piazzale Clodio. Una volta avvenuto il deposito sul crollo che si verificato questo pomeriggio verrà aperto un fascicolo e si valuterà l’ipotesi di reato. Non si esclude che possa essere quella di crollo colposo. Il ministro per i Beni e le attività culturali, Alberto Bonisoli, “sta seguendo la vicenda del crollo deldelladi San Giuseppe dei Falegnami al Foro Romano, in Roma ed è costantemente in contatto con il ...